人民网联合国1月27日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵27日在叙利亚东北部局势问题公开会上发言，呼吁国际社会应在叙利亚反恐问题上加强合作。

戴兵说，“伊斯兰国”恐怖分子近日在叙利亚哈塞克省袭击监狱事件很可能导致更加严重的后果，有关方多日交火严重威胁周围平民安全，值得安理会高度重视。

戴兵强调，必须对叙利亚的恐怖主义和外部占领问题加大关注。近日，叙利亚西北部和东北部局势持续动荡，“支持阵线”恐怖组织频频发动袭击，外国非法驻扎军队在叙利亚境内的军事行动也有所升级。这些动向加剧了叙利亚的紧张局势，造成平民伤亡和流离失所，损毁大量平民设施，妨害联合国的政治解决努力。正是这样的背景容易让“伊斯兰国”趁虚而入，死灰复燃。

戴兵表示，必须推动国际社会在叙利亚反恐问题上加强合作。国际社会应根据国际法和安理会决议的要求，采取统一标准，共同打击叙利亚境内所有被安理会列名的恐怖组织。我要强调的是，尊重叙利亚的主权和领土完整是处理叙利亚问题必须坚持的原则，反恐不是外来国家在叙利亚非法驻军的借口和依据，要切实尊重叙利亚政府在打恐问题上的主导权。

戴兵指出，必须着手解决外国恐怖作战分子问题。叙利亚和伊拉克境内的外国恐怖作战分子问题突出，已经产生外溢效应。该问题久拖不决是对恐怖分子原籍国、当事国以及地区国家的共同威胁，有关各方必须合力应对。据了解，遇袭的监狱关押着数千名恐怖分子。他们来自哪些国家、何时进行遣返和审判，这都是安理会需要关注的问题。中方呼吁联合国秘书处、反恐办公室、安理会1267委员会专家小组等对有关外国恐怖作战分子加强信息搜集和整合，为解决该问题作好准备。

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