人民网罗马1月27日电 （记者孔歌）1月27日，共产党（意大利）官方媒体“革命网”刊发中国驻意大利大使李军华专访。李军华表示，古老的丝绸之路联通东西方，促进彼此相互了解与友好交往。“一带一路”倡议秉持丝路精神，倡导和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢，推动共建一条新时代的合作与友谊之路。

“中意两国人民长久交往的一个突出特点就是，相互尊重和欣赏彼此的文化，谋求并维护平等、多样和包容的共同价值理念。”在谈到两国文化合作时李军华强调，两国于2016年建立了中意文化合作机制，推动专业机构和人员之间的互动与交流，在表演艺术、视觉艺术、遗产保护、旅游拓展、创意设计等各领域开展了多层次、多样化的务实合作。意方许多机构加入了中方牵头成立的丝绸之路剧院、艺术节、美术馆、博物馆和图书馆联盟。今年，双方将重启中意文化和旅游年，共同推动博物馆展览交流、世界遗产地结对、数字资源共享等取得新的突破。文化是两国的共同财富，文明是两国的共同骄傲，期待全面深化两国人文交往。

多元既是世界的魅力，更是世界的特质。李军华认为，各国选择不同发展道路是自然的，也是必然的，更是国际关系民主化的重要体现。40多年来，中国坚持改革开放，深度融入经济全球化进程，为促进全球共同发展作出重大贡献。但一些国家却罔顾事实真相、是非曲直，利用“舆论霸权”对中国大肆攻击抹黑，传播涉华虚假消息。李军华说：“有许多外国朋友秉持良知和正义，倾听中国的真实声音，推动对华友好合作。了解真相、传播真相不是一个容易的过程，但我相信，在大家的共同努力下，会有越来越多的人了解真实的中国，也会有越来越多的人为中国发出公允声音。”

在谈到中意关系时，李军华强调，中意关系历经半个多世纪的风云变幻，相互尊重、包容互鉴、合作共赢是不变的主旋律。“我们视意大利为在欧洲的好朋友、好伙伴。当前世界进入加速动荡变革期，中意关系自然面临新的机遇和挑战。中意之间没有根本矛盾和地缘冲突，相反，两国共同维护多边主义，谋求以人为本，促进共同繁荣。”

2021年，中意双边贸易额逆势创新高，达739.5亿美元，同比增长34.1%，其中意大利对华出口增长36.3%。李军华说，这再次表明，中意合作的本质是互利共赢，是为两国人民创造更多实惠。合作是两国人民共同诉求，符合两国根本利益。我们愿同意方各界一道努力，继续密切沟通、深化务实合作，共同推动双边关系行稳致远。

李军华表示，他来意大利已快三年，越来越感到意大利是一个融古老与现代于一身、寓传统与创新于一体的国家。它既是西方文明的杰出代表，孕育了文艺复兴，又拥有高端的制造体系和强大的创新动力。意大利还有独特的地缘优势，与非洲、亚洲等往来密切，是欧盟南向重要门户，是陆上和海上丝绸之路的重要交汇点。他相信，作为欧盟创始成员国和有影响的大国之一，意大利在欧洲和全球层面都将继续发挥重要作用。

北京冬奥会筹备工作一直稳步高效地推进，这其中就包括严谨科学的疫情防控举措。李军华说，中国对举办一届简约、安全、精彩的冬奥会充满信心。为更好应对奥密克戎等变种病毒威胁，北京冬奥组委同国际奥委会、国际残奥委会先后发布了两版《防疫手册》，为所有利益相关方制定了防疫准则。这些措施既反映了中外最新防疫科研成果，也借鉴了许多大型国际体育赛事的经验，并通过了一系列国际测试赛和训练周的实战检验。这些举措将最大限度地保护运动员及各利益相关方的健康安全，确保北京冬奥会安全如期举办。包括意大利在内的许多国家运动员和各界人士、国际奥委会、世卫组织等国际机构纷纷表达了对北京冬奥会的支持和期盼。

(责编：刘洁妍、常红)