新华社北京1月27日电 综合新华社驻外记者报道：曾多次参加中共中央对外联络部活动的多名中东国家政党政要等近日对新华社记者表示，中国拥有高效的组织管理能力、完善的体育设施，一定能够举办一届成功的冬奥会。他们认为体育不应被政治化，美国等国所谓不派官员参加的行为违背奥运精神。

也门社会党副总书记马赫拉菲对中国办好冬奥会充满信心：“在中国共产党领导下，中国社会上下一心，成功地控制了新冠疫情。这让我更加坚定地认为中国能在疫情背景下成功举办冬奥会。”他认为，美国等国所谓不派官员参加的行为严重违背了奥运精神，体育不应被政治化，运动员的利益也不应成为少数人实现政治目标的筹码。

阿尔及利亚中国丝路新闻网主编阿卜杜勒卡迪尔·哈利勒说，在全球抗击新冠疫情的特殊时期，参赛运动员将在北京冬奥会比赛中享受快乐，中国将惊艳世界。他相信北京冬奥会将取得巨大成功，这既因为中国拥有优秀的技术管理能力，也因为中国有成功举办2008年北京奥运会的经验。他说，西方少数政客破坏冬奥会的企图不会得逞。

黎巴嫩人民会议组织副主席阿德南·布尔吉说，美国试图抹黑北京冬奥会是其试图阻遏中国发展图谋的一部分。他认为，中国是最有资格办好奥运会的国家，因为中国有强大的组织能力。

黎巴嫩阿中合作与发展协会主席卡西姆·特法利说，2008年北京奥运会震撼了全世界，可以预见2022年北京冬奥会将再次令世界感动。他表示，奥运会是增进不同文化交流互鉴的重要场合，美国等国所谓不派官员参加北京冬奥会的行径，是将冬奥会作为谋求达到其政治目的的工具，这是对运动员和世界人民的不尊重。

伊拉克库尔德斯坦共产党总书记卡瓦·马哈茂德告诉记者，他一直密切关注北京冬奥会，先进的场馆设施，完善的筹备工作，科学的防疫安排令人赞叹。他说，体育是文明文化交流的重要方式，中国用实际行动证明，中国为推动文明交流互鉴、构建人类命运共同体作出了不懈努力，相信北京冬奥会一定会取得圆满成功。（参与记者：董亚雷、王尚、刘宗亚、吴天雨）

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