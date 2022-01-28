新华社北京1月27日电 综合新华社驻莫斯科、布加勒斯特记者消息：俄罗斯外长拉夫罗夫27日说，美国就安全保障建议向俄方提供的书面答复中并未就最主要的“北约东扩”问题作出回复。俄安全会议副主席梅德韦杰夫当天表示，须竭尽所能避免任何战争。

拉夫罗夫当天发表声明说，目前俄罗斯总统普京已收到美国和北约关于俄方所提安全保障建议的答复，但答复中“缺乏对最主要问题的积极回应。不允许北约进一步东扩、不允许部署威胁俄联邦领土安全的打击性武器是我们的明确立场，是（安全保障建议中提出的）主要问题”。

拉夫罗夫表示，从美国的答复看，俄方仅能期待针对建议中所提的次要问题与美国开展认真对话。俄罗斯将综合考虑美国和北约对安全保障建议的答复，并努力搞清美国在北约东扩问题上的立场。

梅德韦杰夫当天接受俄主流媒体联合采访时表示，须竭尽所能避免任何战争，尤其是俄罗斯与北约之间的冲突。如果俄罗斯与北约因乌克兰问题爆发直接冲突，那将是灾难性的，希望这种情况永远不会发生。唯一可以缓和当前局势的途径是就安全保障问题进行谈判，美国可能拒绝向俄方提供明确的安全保障将使整体局势更加复杂化。

梅德韦杰夫说，乌克兰已经成为美国和北约对俄施压的地缘政治工具，俄方不仅反对北约在乌克兰部署部队，也反对一些西方国家向乌克兰出售武器。俄罗斯不排斥美国加入关于乌克兰问题的“诺曼底模式”四方会谈。

谈到此前俄罗斯官员称不排除俄在古巴和委内瑞拉建立军事基地的说法，梅德韦杰夫表示，现在没有必要讨论这一问题，因为这将引发世界紧张局势。

罗马尼亚总统约翰尼斯26日召开最高国防委员会会议后发表电视讲话时表示，罗必须做好一切准备应对乌克兰局势升级引发的各种情形，会议对乌局势以及可能发生的各种情形进行了评估和分析，并制定了一系列重要措施。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国和北约就排除北约进一步东扩的可能性提供法律保障。同月，俄罗斯向美国和北约提交了两份安全保障协议草案，草案就俄罗斯关切的北约东扩等问题提出了建议，并要求二者作出明确回应。今年1月10日至13日，俄罗斯分别与美国、北约和欧安组织就上述安全保障建议开展对话，但对话均未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方正式递交了关于安全保障建议的书面答复。（参与记者：华迪、林惠芬）

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