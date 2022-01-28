新华社基辅1月27日电（记者李东旭）乌克兰总统网站27日发表声明说，乌总统泽连斯基认为26日在巴黎举行的“诺曼底模式”四方会谈意义重大，为达成实现和平所需的解决方案提供了契机。

泽连斯基表示，乌克兰当前面临的首要任务是在顿巴斯地区实现稳定和无条件的停火。停火机制必须有保障且可靠，在此基础上才能实施接下来的步骤。

泽连斯基说，在相关国家领导人层面加强“诺曼底模式”调解机制并在不久的将来组织元首会晤是落实明斯克协议、实现顿巴斯“公正和稳定”和平的必要因素。

“诺曼底模式”来源于2014年6月在法国举行的诺曼底登陆70周年国际纪念仪式，当时俄罗斯、德国、法国、乌克兰四国领导人在活动期间就乌克兰局势进行了一系列磋商。

“诺曼底模式”四方会谈26日晚在巴黎举行，来自法国、德国、俄罗斯和乌克兰的四方代表就缓和乌克兰危机等问题展开磋商。会谈结束后，法国总统府爱丽舍宫发表的声明说，四方讨论了乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）的重要性，表示将加强三方联络小组的工作以加快落实明斯克协议。此外，四方同意两周后在柏林再次举行会谈。

近期，乌俄关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

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