新华社加拉加斯1月27日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉国家选举委员会27日宣布，由于没有征集到启动罢免总统公投所需数量的选民签名，决定不启动罢免总统马杜罗的公投。

委内瑞拉国家选举委员会说，经过对98.58%已征集签名进行的统计，有效签名数量仅占全体选民人数的1%，远低于宪法规定的20%，因此决定不启动罢免总统马杜罗的公投，也不会再次受理罢免马杜罗的公投申请。

按照委内瑞拉宪法，总统及所有政府公职人员任期过半后都可通过全民公投罢免，但启动公投必须有20%以上选民签名。如果没有征集到足够数量的签名，在同一名公职人员的剩余任期内将不再对其启动罢免公投。马杜罗本届总统任期于1月10日过半，部分反对党派日前向国家选举委员会提交启动罢免总统公投程序的申请并得到受理。

26日6时至18时，委内瑞拉国家选举委员会在全国1200个选举中心征集启动公投所需的选民签名。据新华社记者在委首都加拉加斯多个选举中心采访看到的情况，当天到选举中心签名的选民并不多。据报道，委主要反对党派事先并未就是否启动罢免总统公投达成一致意见。

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