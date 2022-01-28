本报记者 张梦旭

美国国家海洋和大气管理局日前发布数据显示，2021年美国本土48个州和华盛顿哥伦比亚特区遭遇的重大气象灾害已导致近700人死亡，创10年来新高。

据统计，扣除通货膨胀因素影响，2021年，美国本土遭遇包括飓风、龙卷风、洪涝、寒潮等在内的20起重大气象灾害事件，共造成1450亿美元经济损失。

2021年12月10日夜间，美国中部肯塔基等6州遭遇至少30场龙卷风袭击，造成至少88人死亡，大量基础设施被破坏。受灾最严重的肯塔基州梅菲尔德市中心的砖砌建筑物几乎被夷为平地。同年8月底开始，飓风“艾达”登陆后引发强降雨和洪涝灾害，造成纽约州、新泽西州、宾夕法尼亚州、康涅狄格州和马里兰州交通中断，大量家庭和企业处于断电状态，在全美多个州造成至少82人死亡。

美国西部去年经历了创纪录的干旱和炎热天气。《纽约时报》分析了2021年全美约7800个气象站的数据，发现约10.6%的气象站测得有记录以来最高或最低气温，这一比例显著高于往年。仅俄勒冈和华盛顿两州，就有超过200人直接死于高温。

美国国家跨部门消防中心2021年9月初发布的一份统计显示，当时全年大小山火已逾4.34万起，累计过火面积503万英亩（1英亩约合4046.86平方米）。内布拉斯加大学国家干旱缓解中心发布的报告显示，去年加州超过87%的地区处于极端或异常干旱状态。截至2021年10月25日，加州年内已遭遇8239场火灾，烧毁了近250万英亩的土地，显著高于过去5年的平均值。

美国媒体和有识之士纷纷呼吁美国政府采取有力行动，兑现在应对气候变化问题上的相关承诺，完善极端天气预警机制，提升救灾效率和能力。美国全国公共广播电台网站指出，随着全球气候变暖，极端天气事件发生变得越来越频繁。美国大多数住宅、道路和公共安全系统都是为上个世纪的气候标准而设计的，不足以应对今天的情况。这也暴露了美国城市建设和政府管理方面的不足。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)