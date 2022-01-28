本报记者 隋 鑫

1月26日，美国和北约分别向俄罗斯递交了有关安全保障问题的书面回复。27日，俄罗斯外长拉夫罗夫说，美国就安全保障建议向俄方提供的书面答复中并未就最主要的“北约东扩”问题作出回复。拉夫罗夫当天发表声明说，目前俄罗斯总统普京已收到美国和北约关于俄方所提安全保障建议的答复，但答复中“缺乏对最主要问题的积极回应。不允许北约进一步东扩、不允许部署威胁俄联邦领土安全的打击性武器是我们的明确立场，是（安全保障建议中提出的）主要问题”。拉夫罗夫表示，从美国的答复看，俄方仅能期待针对建议中所提的次要问题与美国开展认真对话。俄罗斯将综合考虑美国和北约对安全保障建议的答复，并努力搞清美国在北约东扩问题上的立场。

俄罗斯外交部网站26日发布消息说，俄副外长格鲁什科当晚应约会见美国驻俄大使沙利文，沙利文向俄方转交了美国政府对俄此前提出的双边安全保障协议草案的书面回复。

美国国务卿布林肯26日在美国务院举行的新闻发布会上说，美方在书面文件中提供了一条通过外交方式解决乌克兰问题的路径，表达了对“俄方行动损害美国及其盟友和伙伴安全”的担忧等关切。布林肯表示，美方对与俄对话持开放态度，希望通过外交方式解决乌克兰问题，但俄罗斯需要“缓和对乌克兰的进攻”“停止过激言论”，并本着对等原则参与关于欧洲未来安全的讨论。他期待近期与拉夫罗夫就美方提议以及双方下一步行动进行对话。

此前，俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席扎巴罗夫说，美方的回复不能令俄罗斯满意，俄方对此不能接受，“华盛顿正走向直接对抗”。俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会第一副主席尼科诺夫表示，美方没有在书面回复中对俄方关切作出任何回应，这样的回复毫无意义。

另据俄罗斯媒体报道，北约26日通过俄驻比利时大使馆向俄方递交了有关安全保障问题的书面回复。北约秘书长斯托尔滕贝格26日晚在记者会上证实北约已递交书面回复，表示北约不会在事关安全的原则问题上妥协，将继续致力于集体防御承诺。

拉夫罗夫26日在俄国家杜马就外交政策发表演讲时表示，如果西方针对俄罗斯提出的安全保障建议没有建设性回复，且继续其“侵略路线”，俄将采取必要对策。

1月26日，“诺曼底模式”四方会谈在巴黎重启。会议前夕，俄罗斯方面对重启“诺曼底模式”四方会谈，通过外交手段推进解决乌克兰危机给予了肯定。会谈结束后，法国发布的声明显示，四方重申了明斯克协议是“诺曼底模式”的工作基础。四方表示，尽管在明斯克协议的具体执行中存在一些分歧，但各方无条件支持并全面实施2020年7月22日各方达成一致的停火措施。下一步，各方将加强乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）的工作，以加快落实明斯克协议，并将于两周后在柏林再次举行会谈。

（本报莫斯科1月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)