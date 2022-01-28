象征着光明、团结、友谊、和平、正义的奥林匹克火种即将再次在北京点燃，北京冬奥会注定将成为各国运动员逐梦冰雪、彰显人类团结合作精神的盛会

“奥林匹克运动倡导的‘更团结’正是当今时代最需要的。世界各国与其在190多条小船上，不如同在一条大船上，共同拥有更美好未来，所以我们提出了‘一起向未来’的北京冬奥会口号。”习近平主席近日在北京会见国际奥委会主席巴赫时指出，即将如期如约顺利举办的北京冬奥会是对“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克新格言的成功实践。

新冠肺炎疫情肆虐全球，病毒频繁变异。各国命运休戚与共，只有同舟共济、团结合作，才能共同应对全球性挑战。“当前，我们更加需要团结一致，这不仅是为了应对新冠肺炎疫情，更是为了应对我们面临的巨大挑战。”去年，在巴赫提议下，奥林匹克格言在“更快、更高、更强”之后正式加入“更团结”，这是奥林匹克格言108年来首次更新，反映出人类团结应对挑战的共同心愿与强烈呼声。

作为疫情发生以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，北京冬奥会不仅得到中国人民的支持，也得到国际社会的支持。从巴赫在北京表达“祝愿世界更加团结”的愿望，到第七十六届联合国大会主席沙希德呼吁联合国所有会员国在北京冬奥会和冬残奥会期间遵守“奥林匹克休战”，再到许多国家的政要、奥委会官员等发出坚定支持北京冬奥会的强音，都表明北京冬奥会将不仅是精彩的体育盛事，更是展示人类团结和友谊的平台。

北京冬奥会也是民心相通的纽带。英国北爱尔兰地区米尔本小学合唱团用中文演唱《2022相约北京》，为北京冬奥会送上祝福。2020年2月，该合唱团的孩子们用中文演唱歌曲《让世界充满爱》，为中国抗击新冠肺炎疫情加油。俄罗斯老人专门为北京冬奥会创作俄语歌曲《北京》，韩国艺术家特别绘制冬奥主题画作，巴西女孩创作《心中的北京》……不同的方式，传递出同样的温情，表达着同样的团结创造美好未来的愿望，都是跨越国界的奥林匹克精神的体现。

体育是人类共同的语言。北京冬奥会有约90个国家和地区近3000名运动员参加，一些国家将首次派团出席冬奥会。在泰国奥委会副主席瓦林·坦素帕西里看来，最重要的不是输赢，而是参加比赛的机会，是人类的友谊与和平。斯里兰卡日前举行北京冬奥会开幕倒计时30天庆祝活动，该国体育与青年事务部部长纳马尔·拉贾帕克萨表示，斯里兰卡作为热带岛国虽然没有冰雪运动基础，但斯民众和全世界人民一起拥抱冬奥会和奥林匹克精神。地处热带的哥伦比亚也将派运动员参加北京冬奥会，民众为北京冬奥会欢欣鼓舞。哥伦比亚总统杜克指出，北京冬奥会是整个世界的大事，能在疫情防控期间举办冬奥会，表明世界正在满怀热情地展望未来。

象征着光明、团结、友谊、和平、正义的奥林匹克火种即将再次在北京点燃，北京冬奥会注定将成为各国运动员逐梦冰雪、彰显人类团结合作精神的盛会。“更团结”的奥林匹克精神必将在北京冬奥会上大放异彩，鼓舞全人类携手开创美好未来的信心。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)