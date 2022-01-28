丹尼斯·蒙卡达

2021年12月9日（北京时间12月10日），尼加拉瓜共和国和中华人民共和国签署关于恢复外交关系的联合公报，相互承认并恢复大使级外交关系，共同致力于加强合作、交流和团结，推动构建人类命运共同体。这是一个兄弟团聚的日子，一个意义非凡的日子。

对尼加拉瓜来说，与中华人民共和国复交具有历史意义。这是尼加拉瓜在一个中国原则基础上对中国历史、法律和政治现实的明确承认。尼加拉瓜政府承认，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府——这也是国际社会公认的事实。

世界正在经历深刻而复杂的变化。在这样的背景下，尼中复交非常重要，是对两国价值观和理念相近、人民友好的确认。尼加拉瓜在所有的国际场合都将捍卫这一共同价值观，支持中方立场，推动建设一个公正、和平、对话和公平发展的世界。世界多极化、经济全球化和国际关系民主化的大势没有变，要推动国际社会秉持相互尊重、公平正义和合作共赢原则，推动构建新型国际关系，形成更加公正合理的国际秩序。尼加拉瓜致力于维护民主、公平正义、多边主义，维护《联合国宪章》宗旨和原则，维护国际和平与安全，坚持和平解决争端，尊重别国主权和领土完整，不干涉别国内政。

友好、合作、团结、践行多边主义、促进全球发展、支持发展中国家是中国外交的特色。日前召开的中国—拉共体论坛第三届部长会议提出了一系列非常重要的原则立场，尼方完全赞同：应尊重彼此主权，互不干涉内政，尊重各国尊严和领土完整，尊重发展权利和社会安全体系，努力解决各国关切，坚持以和平方式解决争端。我们反对使用或威胁使用武力解决争议，反对违反国际法和《联合国宪章》、威胁主权和稳定的单边胁迫措施。尼方反对利用少数民族等议题干涉他国内政。

在中国共产党的坚强领导下，中国人民不懈奋斗，在政治、经济、社会、卫生、教育、文化、科技、外交等各领域取得巨大成就。中国取得脱贫攻坚战的全面胜利，经济发展取得长足进步。习近平主席积极倡导并推动构建人类命运共同体，开创性提出共建“一带一路”倡议，发起并推进全球发展倡议，为落实联合国2030年可持续发展议程作出积极贡献，为全人类的进步贡献重要智慧和力量。桑地诺民族解放阵线非常高兴深化同中国共产党兄弟般的关系。

尼加拉瓜愿通过共建“一带一路”巩固与中国的关系。1月10日，尼中两国政府签署关于共建“一带一路”的谅解备忘录。未来，尼方愿在贸易投资、科学技术、文化教育、体育健康、媒体、通信和信息技术等各领域同中国加强合作，促进相互理解，形成更高水平的兄弟般协作关系。面对新冠肺炎疫情，中国积极同尼加拉瓜等国开展疫苗合作，深化卫生领域交流，为全球抗疫作出了重要贡献。尼加拉瓜愿同中国携手，继续在减贫、抗疫、复苏经济等领域扩大合作，共同推动尼中关系行稳致远，造福两国和两国人民。

尼中两国在互相尊重主权和领土完整、互不干涉内政、互相尊重国家尊严、尊重国家发展权利和社会制度的基础上发展双边关系，双方致力于加强友谊和交流、团结和合作、信任和互利。尼加拉瓜将全力以赴维护自身在国家主权、和平团结、社会安定、经济进步等方面取得的显著成果，不受外国干涉或经济制裁的干扰，与兄弟的中国政府和人民一道，共同走和平、安全、进步之路，不断增进两国人民的福祉。

（作者为尼加拉瓜外长）

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)