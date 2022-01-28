新华社北京1月27日电 （记者王思北）“和平·友谊·爱”音乐会发布会27日在中国外文局举办。记者从会上获悉：音乐会聚焦冬奥新春主题，邀请近百位中外艺术家共同参演，目前已在中国和法国分别完成录制，将于巴黎时间2月1日通过法国TV5 Monde电视台面向全球近3亿法语区观众播出。

中国外文局副局长陆彩荣在致辞时表示，音乐会是对奥林匹克精神的坚定传承，对中外民心相通的有力推动，对人类一起向未来的积极倡导。我们期待和更多中外朋友一起讲好冬奥故事，讲好中国故事，让和平、友谊、爱的声音在世界舞台上奏出更动人的乐章。

“音乐会将上演的节目中，既有展现民族舞蹈、昆曲、京剧、剪纸等具有中华文化魅力的节目，也有意大利歌剧、法国传统舞蹈等各国经典节目。”音乐会总导演辛少英在发布会上介绍说，音乐会的录制凝聚了各方力量，也凝结着中外人民的深厚友谊。

音乐会主持人奥利弗·格朗让认为，音乐会不仅是庆祝中国与法国源远流长的友谊，更是要通过音乐与艺术、奥林匹克与体育来向世界人民传递和平的信息，也是要推动世界尊重、坚持和践行文化与民族多样性。

据悉，“和平·友谊·爱”音乐会由中国外文局国际传播发展中心·解读中国工作室、法国TV5 Monde电视台等联合举办。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 03 版）

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