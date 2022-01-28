新华社北京1月27日电 2022年1月27日，国务委员兼外交部长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。

王毅表示，当前中美双方最重要的工作就是把习近平主席同拜登总统去年11月视频会晤达成的重要共识落到实处。习近平主席在会晤中总结中美半个多世纪交往的经验教训，明确提出了相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，为中美关系的健康发展指明了方向。拜登总统对此作出积极呼应，并表示美国不寻求“新冷战”、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、无意同中国发生冲突对抗，对外释放了与上届政府不同的积极信息。但世人看到的是，美方对华政策的基调并没有发生实质性变化，也未将拜登总统的表态真正落到实处。美方仍不断推出涉华错误言行，使两国关系受到新的冲击。

王毅说，今年是“上海公报”发表50周年。中美都无意改变对方是两国关系正常化的前提，也应该成为中美未来和平共处的保障。疫情后的世界会面临新形势新挑战，但大国竞争不是这个世界的主题，也解决不了美方和各国面临的问题。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美要立足两国人民根本利益，顺应世界发展大势，落实好两国元首重要共识，必须把握中美关系的大方向，必须以实际行动践行承诺，必须扩大两国合作积极面，必须建设性管控分歧。王毅强调，施压只会让中国人民更加团结，对抗阻止不了中国走向强大。当务之急，美方应当停止干扰北京冬奥会，停止在台湾问题上玩火打牌，停止打造各种反华遏华“小圈子”。

布林肯表示两国外长经常性沟通非常重要，强调拜登总统在两国元首会晤中阐述的立场没有变化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方愿以负责任的态度管控分歧。美国的一个中国政策没有改变。美方会为美运动员参加北京冬奥会加油，也祝愿中国人民新春快乐。

布林肯通报了美方在乌克兰等问题上的立场。王毅表示，解决乌克兰问题，还是要回到新明斯克协议这一原点上。新明斯克协议得到安理会核可，是各方公认的基础性政治文件，理应得到切实执行。只要是符合这一协议方向和精神的努力，中方都将支持。同时我们呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情。王毅强调，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障。在21世纪的今天，各方应当彻底摒弃冷战思维，通过谈判形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，俄罗斯的合理安全关切应当得到重视和解决。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 03 版）

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