中国同中亚五国坚定推动双方关系持续稳定向前发展，将给地区和平发展注入更多正能量，给双方人民带来更多福祉

“中国愿同中亚国家乘势而上，并肩奋斗，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。”习近平主席在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上发表重要讲话，倡导双方携手共命运、一起向未来，系统阐述提升双方全方位合作的具体方案，为中国同中亚国家关系发展确立大方向、增添新动能。

30年风雨前行，30年辛勤耕耘。中国同中亚国家坚持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，打造战略伙伴关系，政治互信和全面合作达到前所未有的高水平，树立了新型国际关系典范。瞩望未来，双方进一步增进互信、扩大合作，需要共同擘画蓝图、明确行动目标，中方提出携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体恰逢其时。

在构建人类命运共同体方面，中国同中亚国家始终走在国际社会“第一方阵”，进一步以命运共同体理念引领双方关系发展拥有广泛共识和坚实基础。此次峰会通过并发表的《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》指出：“六国决心在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，打造中国—中亚命运共同体。”这一郑重承诺充分表明六国坚定推动双方关系持续稳定向前发展的决心，将给地区和平发展注入更多正能量，给双方人民带来更多福祉。

携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，需要加强顶层设计、完善合作路径。习近平主席着眼六国合作长远发展，高屋建瓴地提出深耕睦邻友好的示范田、建设高质量发展的合作带、强化守卫和平的防护盾、构建多元互动的大家庭、维护和平发展的地球村5点建议，得到中亚五国元首的积极响应。中国提出的国际合作倡议，始终以行动为导向，以切实促进互利共赢、增进各国民众福祉为目标。力争到2030年将中国同中亚国家贸易额提升至700亿美元，2022年中国再向中亚国家提供5000万剂疫苗援助，未来5至10年努力将双方友城增至100对，今后5年中方计划向中亚五国提供1200个中国政府奖学金名额，未来3年中国将向中亚国家提供5亿美元无偿援助和5000个研修研讨名额……在此次峰会上，习近平主席宣布的一系列具体措施，展现出中国推动双方关系向前发展的真诚意愿，将为双方合作注入强劲动能。

携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，不仅是中国秉持亲诚惠容周边外交理念、打造周边命运共同体的生动写照，也反映了中国积极推动构建新型国际关系、促进世界和平发展的责任担当。当前，百年变局和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。在此背景下，中国同中亚国家坚定支持各自选择的发展道路和治理模式，强调民主只能由本国人民来评判，反对任何形式的“双重标准”和以任何借口干涉他国内政，共同捍卫多边主义，具有更加突出的全球影响，对于维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则具有典范意义。与此同时，中国同中亚国家全面扩大务实合作，深化共建“一带一路”倡议同中亚五国发展战略对接，不仅有助于双方创造互利合作新机遇，也能引领国际社会聚焦发展，以团结合作跨越发展鸿沟，为重振全球发展事业注入动力。

蓝图已经绘就，行动创造未来。从六国人民共同福祉出发，中国同中亚国家赓续友谊，推进合作，一定能共同谱写双方关系更加美好的明天，共同推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)