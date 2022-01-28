本报记者 曲 颂 杨 迅 牛瑞飞 孙广勇

国务院新闻办公室近日举行新闻发布会，介绍2021年国民经济运行情况。按美元计价，2021年中国货物贸易进出口规模6.05万亿美元，占世界市场份额继续提升。实际使用外资11494亿元人民币，同比增长14.9%，引资规模再创历史新高。商务部发布的数据显示，2017年至2020年，中国连续4年保持全球第二大外资流入国地位，2020年成为对外直接投资流量全球排名第一的国家。接受本报记者采访的外企代表表示，中国持续扩大开放和改善营商环境，让他们对中国经济发展前景更有信心，愿继续深耕中国市场、共享发展机遇。

中国对外资保持较强吸引力

“受新冠肺炎疫情冲击，世界经济复苏进程呈现明显的不确定性，但中国吸引外资的势头依旧强劲。”路透中文网日前发表文章说，中国经济基本面长期向好，在市场规模、产业配套、基础设施、营商环境等方面具有综合竞争优势，对外资具有较强吸引力。

陶氏公司去年3月与相关方面签署合作备忘录，拟在广东湛江兴建制造基地，项目初始投入为2.5亿美元。陶氏公司相关负责人徐旸表示，随着越来越多多边、双边贸易投资协定的签订，跨境贸易便利化不断推进，中国已成为全球和区域供应链的重要节点，是陶氏公司在全球的第二大市场。

罗氏集团首席执行官施万表示，公司致力于把上海打造成继巴塞尔和旧金山后的罗氏集团全球第三大战略中心，并将加快推进这一进程。

汇丰银行的调查显示，97%的受访企业计划继续扩大在华投资，因为中国拥有庞大的市场、持续增长的发展预期以及完善的供应链体系。

普华永道日前发布《2021在华日本企业发展调研报告》显示，在华日企高度重视中国市场，对经营环境总体满意，91%的受访企业表示未来3年至5年会保持或加大在华投资规模。

去年11月，优衣库北京全球旗舰店开业，这是其在中国大陆地区的第三家全球旗舰店。对此，优衣库方面表示，中国是引领全球经济与消费潮流的重要市场，成长动力足。截至2021年9月，优衣库在中国180多个城市开设超过850家门店。目前该公司在中国有约3万名本地员工，未来还将继续增加中国员工数量。

市场开放广度深度不断加大

中国市场对外资持续保持较强吸引力，源自不断扩大开放和优化营商环境的努力。2021年版全国和自贸试验区外资准入负面清单此前发布，压减比例分别为6.1%和10%，这是中国连续第五年缩减这一清单，充分体现中国市场化、法治化、国际化营商环境不断优化。

瑞士银行研究显示，中国规模庞大且快速增长的市场和不断推进的对外开放，将持续吸引外资流入。随着全球供应链结构和布局调整，中国上游供应商角色将进一步凸显。

去年12月，希尔顿集团旗下兰州盛达希尔顿酒店开业。希尔顿相关负责人钱进表示，得益于中国经济稳定、政府对文旅产业利好政策和有力的疫情防控措施等，中国国内旅游市场总体保持稳中有升。集团一直看好中国酒店市场消费潜力，将积极把握中国市场机遇，在粤港澳大湾区、中西部等重点区域全面布局。

霍尼韦尔是最早进入中国市场的美国企业之一。目前，中国已成为霍尼韦尔在美国以外最大的单一市场，也是公司最大的增长型市场。霍尼韦尔相关负责人林世伟认为，霍尼韦尔在中国市场取得的发展与成果，是中国不断深化改革、坚持扩大开放并推动经济发展的真实写照。“中国正不断扩大市场开放的广度和深度，落实外资企业的国民待遇，更深层次地激发市场创新活力，为包括霍尼韦尔在内的众多跨国企业提供绝佳发展机会，坚定了我们在华发展的信心。”林世伟表示，“中国经济所具备的新优势源自中国，造福世界。”

高质量发展带来更多利好

路透中文网援引毕马威会计师事务所的报告说，2022年，中国吸引外国直接投资仍将维持高位，外资尤其关注财富管理、新能源、高技术产业等领域。文章援引瑞银证券负责人的话说，中国政府关注发展新经济和推进可持续发展，在政策方面带来利好，公司各项业务持续增长。

近年来，爱普生在中国各项业务发展顺利，预计未来几年中国市场将是增长最快的市场之一。爱普生相关负责人深石明宏表示，这份对中国市场的信心源自中国技术创新的活力。“放眼全球，中国在软件、互联网等很多领域都是领先的。”深石明宏表示，用科技赋能文旅产业是企业在华的发展方向。

北京冬奥会专属训练场馆河北承德塞罕坝国家冰上训练中心的制冷制冰工程，由松下冷机系统（大连）有限公司完成。该公司通过回收利用制冷系统的废热，对冰层混凝土防冻系统及融冰系统进行加热，年耗电量节省20%以上。松下集团全球副总裁本间哲朗表示，公司深刻理解并积极支持中国实现“双碳”目标，目前全球5家二氧化碳零排放工厂中，有2家位于中国。公司力争将先进经验分享给各方伙伴，为实现可持续发展贡献力量。

中国欧盟商会政府事务论坛主席刘畅表示，近年来，中国的创新生态系统建设取得令人瞩目的进展。2021年中国欧盟商会发布的商业信心调查报告显示，72%的受访者认为中国本土企业的创新能力强，优秀的创新沃土不断吸引跨国企业加大研发力度，在中国设立创新研发中心。跨国企业将充分考虑利用中国创新资源优势，发挥自身技术特长，立足中国市场，与本地伙伴加强合作，实现共赢。

（本报北京、布鲁塞尔、曼谷1月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)