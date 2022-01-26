俄罗斯驻华大使杰尼索夫召开年度记者会。人民网记者 李焱摄

人民网北京1月26日电（记者杨倩、李焱） 25日，俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫在俄罗斯驻华大使馆召开年度记者会。“北京冬奥会对我们来说是双喜临门：第一喜，俄罗斯将派出超大规模代表团，第二喜，普京总统即将访华。”据大使介绍，俄罗斯将派出超500人代表团参加本届冬奥会，其中运动员216人。由于资格赛尚未结束，最终人数还会调整。

杰尼索夫表示，普京总统访华为恢复两国正常交往带来新希望。大使透露，普京总统访华期间将参加两国元首正式会晤和冬奥会开幕式。“普京总统非常喜欢来中国访问，对所有活动都很感兴趣。但今年受疫情影响，其他活动暂不列入行程。”

任何抹黑冬奥会的企图都将是徒劳

谈及部分国家对北京冬奥会的所谓“抵制”，杰尼索夫说，其实，每当有国家将举办大型的正能量活动时，总有一些人为了谋求自身利益而搞破坏，8年前的索契冬奥会时也出现过类似问题。“任何恶意诽谤、抹黑冬奥会的企图都是徒劳的，最终损害的是他们自己的利益及运动员的利益。”

大使表示，他非常期待冬奥会，相信北京冬奥会一定能取得圆满成功。他指出，中方建设的体育设施水平很高，为运动员获得佳绩创造了条件。“我个人支持所有俄罗斯和中国运动员。”他说，特别要给俄奥委会冰球运动员助威。

谈及中俄体育合作，大使指出，两国体育优势互补，具有广泛合作潜力。借助2022-2023中俄体育交流年机制，将有更多合作项目落地。“例如双方正在探讨建设足球训练基地，希望能列入两国体育部门合作项目之中。”

俄将扩大对华出口天然气

杰尼索夫指出，天然气在贸易额中占据领先位置。2021年俄罗斯持续扩大对华出口天然气，合计供应约140亿立方米，其中通过中俄东线天然气管道项目供应了110亿立方米天然气，通过亚马尔和北极二号液化天然气项目供应约30亿立方米液化天然气。

杰尼索夫介绍， 据俄方评估，随着中国市场对天然气的需求的持续增加，中俄将进一步扩大天然气合作。

杰尼索夫强调，能源合作是两国经贸合作稳固的基石。除了传统能源，两国在新能源和可再生能源合作在不断加深。他指出，这是2021年中俄贸易额创下历史新高的原因之一。

用“biang”字总结过去的一年

俄罗斯驻华大使杰尼索夫用“biang”字形容过去一年的国际局势十分复杂。人民网记者 李焱摄

“如果用一个汉字形容过去的这一年，我会用‘Biang’字。”杰尼索夫说，这个字是他所了解的汉字中最复杂、最难写的字，拿它形容过去一年，也反映出了当今世界所面临的复杂和困难因素。值得庆幸的是2021年也出现了新的积极态势，杰尼索夫指出，希望不久后人们可以用发展的“发”，进步的“进”以及快乐的“乐”，来形容自己的生活。

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