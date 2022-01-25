新华社布达佩斯1月25日电（记者陈浩）中国驻匈牙利大使馆、匈牙利资产管理不管部、匈牙利邮政局与布达佩斯中国文化中心25日共同在线举行中国农历虎年生肖邮票首发式。

此次发行的虎年生肖邮票由平面艺术家绍伊科-拜尔陶·阿格奈什设计，共发行2万枚小型张，每枚小型张由2枚邮票构成，呈现一对首尾相连的腾跃之虎。邮票以红黄两色为主色调，红色象征着幸福与美满，黄色象征着繁荣与富足。设计借鉴了中国文化中太极图的构图，同时也赋予图案动态美。这是匈邮政局连续第九年发行中国生肖邮票。

中国驻匈牙利大使齐大愚在首发式上表示，过去一年，中匈两国在抗击疫情中密切合作、相互支持。两国之间的友好关系以相互尊重、相互信任、相互支持为基础，这不仅对中匈两国，也对地区和国际社会具有极其重要的意义。

匈资产管理不管部副国务秘书朗·盖佐强调，匈中正以前所未有的高度和强度开展双边合作。中国是匈牙利在欧洲以外最重要的贸易伙伴。匈方愿继续为希望在匈投资的中国企业提供开放的营商环境。

匈邮政局董事长海格莫尼·内梅什·莎拉表示，匈邮政局发行的中国生肖系列邮票非常受欢迎。她盛赞虎年生肖邮票所蕴含的丰富中国文化内涵。

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