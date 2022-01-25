人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

匈牙利发行中国虎年生肖邮票

2022年01月25日20:42 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布达佩斯1月25日电（记者陈浩）中国驻匈牙利大使馆、匈牙利资产管理不管部、匈牙利邮政局与布达佩斯中国文化中心25日共同在线举行中国农历虎年生肖邮票首发式。

　　此次发行的虎年生肖邮票由平面艺术家绍伊科-拜尔陶·阿格奈什设计，共发行2万枚小型张，每枚小型张由2枚邮票构成，呈现一对首尾相连的腾跃之虎。邮票以红黄两色为主色调，红色象征着幸福与美满，黄色象征着繁荣与富足。设计借鉴了中国文化中太极图的构图，同时也赋予图案动态美。这是匈邮政局连续第九年发行中国生肖邮票。

　　中国驻匈牙利大使齐大愚在首发式上表示，过去一年，中匈两国在抗击疫情中密切合作、相互支持。两国之间的友好关系以相互尊重、相互信任、相互支持为基础，这不仅对中匈两国，也对地区和国际社会具有极其重要的意义。

　　匈资产管理不管部副国务秘书朗·盖佐强调，匈中正以前所未有的高度和强度开展双边合作。中国是匈牙利在欧洲以外最重要的贸易伙伴。匈方愿继续为希望在匈投资的中国企业提供开放的营商环境。

　　匈邮政局董事长海格莫尼·内梅什·莎拉表示，匈邮政局发行的中国生肖系列邮票非常受欢迎。她盛赞虎年生肖邮票所蕴含的丰富中国文化内涵。

(责编：高歌、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部