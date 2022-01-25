人民网曼谷1月25日电 （记者刘慧）25日上午，中国驻马来西亚大使馆在线举行庆祝壬寅年新春招待会。马来西亚总理对华事务特使张庆信等高层政要、政党领袖、各界友人、华人华侨、在马中资企业和中国留学生代表约200余人齐聚“云”端，共庆新春佳节。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖在致辞中表示，刚刚过去的2021年意义非凡、极其难忘。面对百年变局，中国共产党带领中国人民砥砺前行，在建党百年之际取得脱贫攻坚胜利，全面建成小康社会。中国推动高质量发展取得新成效，构建新发展格局迈出新步伐。面对世纪疫情，中国以“动态清零”实践交出保护人民生命健康的亮丽答卷，以实际行动履行让疫苗成为全球公共产品的庄严承诺。中国—东盟建立对话关系30周年，为双方关系确立新的里程碑。中马合作高级别委员会首次会议就两国重点领域合作达成广泛共识，双边贸易投资保持强劲增长势头，“两国双园”、东海岸铁路等旗舰项目扎实推进，中马友好合作正日益成为地区国家合作典范。

欧阳大使指出，在中国和马来西亚的文化中，虎都象征着勇猛、坚毅、正义。希望中马双方在新的一年里，一如猛虎生翼，继续加强疫苗采购、生产、研发合作，共同构筑抵御未来卫生危机的健康之盾，赢取抗疫胜利；二如虎啸风生，把握疫后发展先机，深化重大战略对接，给两国经济复苏注入更强动力，为两国人民创造更多福祉；三如虎跃龙腾，继续秉持团结协作的亚洲价值观，共同维护地区和平稳定，促进亚太进步发展。

欧阳大使与线上参会嘉宾们一道观看了短片《双奥之城 城市之光》，共同祝愿即将开幕的北京冬奥会圆满成功。招待会上还播放了使馆外交官合唱的《我的祖国》、马来西亚钢琴家克劳迪娅·杨及中国哈尔滨交响乐团合奏的交响乐、著名歌手阿牛演唱的《虎哇！HARIMAU！》、中国东方歌舞团表演的《寅虎啸林》鼓乐舞蹈等节目，为中马人民献上了一场别开生面的视听飨宴，送上了最诚挚的新春祝福。

与会嘉宾及网友纷纷表示，期待冬奥会取得圆满成功，祝愿中马两国国泰民安、繁荣昌盛，中马友好世代相传、永固长存。招待会在热烈喜庆的氛围中圆满落下帷幕。

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