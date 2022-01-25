人民网北京1月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：据韩国媒体报道，韩国国会议长朴炳锡将来华出席北京冬奥会开幕式。中方有何评论？

赵立坚：中方欢迎朴炳锡议长来华出席北京冬奥会开幕式。中韩互为重要友邻。今年是两国建交30周年。韩国是上届冬奥会东道国。韩方一直积极支持中方成功举办北京冬奥会。这符合奥林匹克精神，也是中韩友好的表现。

中方愿同韩方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，同时以北京冬奥会等为契机，加强两国各领域友好交流与合作，推动中韩战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

湖北广播电视台记者：当地时间1月24日，在北京2022冬奥会即将倒计时10天之际，联合国秘书长古特雷斯发表书面讲话，呼吁各国在北京冬奥会期间遵守休战决议。中方对此有何评论？

赵立坚：中方欢迎并坚定支持联合国秘书长古特雷斯发表的书面讲话。

奥林匹克休战传统源远流长，承载着人类渴望和平、守望相助的美好追求，同联合国维护国际和平与安全的初心使命一脉相承。不久前，第76届联合国大会协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，彰显了国际社会对中国成功举办冬奥会的坚定信心，汇聚了世界各国人民守望团结合作、维护世界和平愿景的磅礴力量。

中方始终坚守和平承诺，践行真正的多边主义，深入参与和支持联合国事业，也踊跃参与夏季、冬季奥运会并支持历届休战决议，为通过体育维护世界和平、促进各国发展、增进人民友谊注入了中国力量。中方也呼吁各国以北京冬奥会为契机，以对话消弭分歧，以合作替代对抗，增进相互理解，增进世界和平与发展。

还有10天，奥林匹克火种将在北京再次点燃。中国有信心同各方一道，践行“更团结”的奥林匹克精神，以北京冬奥会为契机，携手迈向一个和平、更美好的未来。

深圳卫视记者：据报道，21日，德国海军总监凯-阿希姆·舍恩巴赫访问印度期间发表演讲，声称自己是“极端的罗马天主教徒”，因此视“中国为敌人”，号召联俄制华。中方对此有何评论？

赵立坚：他发表的言论是典型的宗教极端言论。在和平与发展是时代潮流的今天，公开鼓吹以宗教划分阵营，煽动仇视敌对思想的言行，是开历史倒车。这不仅荒谬，而且极其危险，应受到国际社会一致谴责。我注意到他已辞职。这是他咎由自取。

我还想强调，中德是全方位战略伙伴。德国新政府成立以来，中德领导人密切互动，一致认为应坚持从战略高度把握两国关系大方向，以务实态度积极推动两国务实合作。双方商定将以2022年庆祝建交50周年为契机，加大沟通合作，扩大互利共赢，携手应对挑战，为全球治理作出应有贡献。

新华社记者：我们注意到，国际奥委会日前向媒体表示，国际奥委会主席巴赫先生已于22日抵达北京。他将出席北京冬奥会及相关活动。中方能否进一步介绍巴赫先生在京期间的活动安排？

赵立坚：我们欢迎国际奥委会主席巴赫先生来华出席北京冬奥会及相关活动。巴赫先生曾多次表达对北京冬奥会的祝福和支持，我们对此高度赞赏。北京冬奥会是各国运动员的盛会，也是人类团结和友谊的象征。我们有信心与包括国际奥委会在内的各方一道，为世界呈现一届简约、安全、精彩的冬奥盛会。

关于巴赫先生在华出席活动的情况，我们将及时发布消息。请大家保持关注。

俄新社记者：布基纳法索军方称，该国总统已不再行使权力，政府和国民议会已被解散，边境已被关闭。中方对此有何评论？是否考虑从布基纳法索撤侨？

赵立坚：中方密切关注布基纳法索形势的发展。我们注意到非盟和西非国家经济共同体有关表态。中方呼吁布基纳法索各方从国家和人民根本利益出发，通过对话和平解决分歧，尽快恢复正常秩序，维护国家稳定和民族团结。

中国驻布基纳法索使馆已经发布安全提醒。中方将全力保护在布中国公民的安全。

法新社记者：据彭博社报道，参加北京冬奥会开幕式的外国外交官如果被认定为观众区中确诊病例的密接者，可能面临21天的集中医学观察。中方能否证实？

赵立坚：关于北京冬奥会疫情防控工作的具体问题，请你向主管部门询问。

《北京青年报》记者：据柬埔寨媒体报道，柬埔寨国王西哈莫尼将应邀出席北京冬奥会开幕式。发言人能否证实并介绍情况？

赵立坚：柬埔寨是中国传统友好邻邦，坚定支持中方举办北京冬奥会。西哈莫尼国王是中国人民的老朋友。我们欢迎西哈莫尼国王来华见证北京成为首座“双奥之城”的历史性时刻。

《环球时报》记者：我们注意到，美国非盈利组织“枪支暴力档案”网站有关数据显示，2021年，美国发生单次死伤4人的恶性枪支暴力案件达到691起，创造了该网站自2013年起对美国枪支暴力案件实施跟踪以来的最高记录。请问发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到你谈到的有关情况，也注意到有关数据还显示，2021年，美国共有44750人死于枪支暴力，其中1533人为17岁及以下青少年和儿童；40359人在枪支暴力中受伤，其中4107人年龄在17岁及以下。这些数字也都是该网站有数据记录以来的最高记录。

美国枪支暴力数据的背后，是无数失去亲人的家庭、悲痛欲绝的亲属。这令人震惊，也令人痛心。一声声枪响把美国梦击得千疮百孔，一阵阵火药味也引发人们的反思与质疑。难道美国标榜的“民主”是罔顾生命的民主吗？难道美国鼓吹的“自由”是随意开枪的自由吗？

美国的枪支暴力问题已然成为社会毒瘤，并且与疫情失控、毒品泛滥、种族歧视等严峻问题交织叠加，成为严重系统性人权问题。奇怪的是，美国人民深受其苦，而美国政客却始终视而不见，无动于衷，一面醉心于做自我吹鼓手，一面热衷于当他国教师爷。我想问问，他们资格何在？道义何在？底气何在？我们希望这一串串触目惊心的数字能让这些人清醒一些，让他们切实反躬自省，真正为改善本国人权做一些实实在在的事情。

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