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中国驻东帝汶使馆向在东同胞发放“春节包”

2022年01月25日18:46 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻东帝汶使馆向在东同胞发放“春节包”。中国驻东帝汶大使馆供图
中国驻东帝汶使馆向在东同胞发放“春节包”。中国驻东帝汶大使馆供图

人民网曼谷1月25日电（记者孙广勇）1月25日，中国驻东帝汶使馆举行“春节包”发放仪式，肖建国大使出席并为侨胞代表发放“春节包”，转达党和政府对海外同胞的关心关爱。

肖大使同到场的侨团及侨胞代表亲切交流，关心询问大家的生活及经营情况，并通过他们向全体在东同胞致以新春祝福！肖大使表示，在新冠肺炎疫情全球持续蔓延形势下，广大在东同胞立足当地、坚守抗疫、复工复产复市，充分展现了大国侨民形象，为促进中东友谊作出贡献，为“外防输入”作出贡献。肖大使还叮嘱，东当前疫情形势复杂，希望在东同胞继续加强疫情防护，“非必要、非紧急、不旅行”。

肖大使表示，春节过后即迎来北京冬奥会，中国有信心向世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。让我们过春节、看奥运，共同为北京冬奥喝彩、为祖国祝福。

侨团及侨胞代表感谢使馆的“春节包”，表示祖国关怀让海外游子倍感温暖，振奋了大家干事创业的信心。祝愿北京冬奥会取得圆满成功，祝愿伟大祖国繁荣昌盛、中东友谊长存！

此次发放的“春节包”装有口罩、洗手液、台历和春联等，小小“春节包”传递着祖国对海外同胞的的深情牵挂和美好祝福。

(责编：高歌、常红)

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