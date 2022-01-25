新华社华盛顿1月24日电 综述：美国政府向公众发放N95口罩 美疾控中心更新口罩指南

新华社记者谭晶晶

近期，随着新冠变异病毒奥密克戎毒株迅速传播，美国疫情严重反弹，新增确诊病例、住院病例、儿童感染病例等多项疫情指标屡屡刷新纪录。美国公共卫生专家强调，戴口罩、尤其是防护力好的优质口罩，是阻止病毒通过呼吸道飞沫和气溶胶传播的重要工具。

美国政府从本周起在全美药房、社区医疗中心等地向民众免费发放4亿只N95口罩。美疾病控制和预防中心近日还更新口罩指南，强调戴N95、KN95或一次性医用外科口罩能够提供较好的防护。

美国《华盛顿邮报》近日援引一名白宫官员表态报道说，此次口罩分发计划是美国历史上规模最大一次个人防护物资分发项目。据介绍，美国政府发放的口罩来自美国国家应急药品战略储备项目，每名成人限领3只，以确保可以覆盖更多人群。口罩发放项目将持续至2月初。此次发放的是适用于成人的N95口罩，这名白宫官员表示，“预计在不久的将来”再提供适用于儿童的高质量口罩。

美国疾控中心14日更新关于正确戴口罩的防疫指南，对各类口罩的防护效果进行了排序：编织松散的布质口罩防护效果最弱；其次是多层精密编织的口罩；一次性医用外科口罩和KN95口罩能够提供更多保护；包括N95口罩在内的获得美国全国职业安全和卫生研究所认证的口罩能提供“最高水平的保护”。

据美疾控中心网站介绍，N95口罩可以过滤空气中高达95%的微粒，在设计上与脸部贴合更紧密。如果持续佩戴大小合适的N95口罩，可针对新冠病毒以及空气中的其他微粒提供最高程度防护，同时也能防止佩戴者的呼吸道飞沫等传播给他人。

美疾控中心还强调，医用外科N95口罩是一种特殊类型的N95口罩，能够对血液喷溅等医疗过程中出现的危险提供额外保护，因此应留给医护人员使用。

自疫情暴发以来，戴口罩在美国就成为一个充满争议的话题。医学界一直强调，戴口罩作为一种低成本防护手段，有助于减缓病毒传播。然而包括前任总统特朗普在内的一些政治人物和公众人物不愿在公共场合戴口罩，甚至质疑“口罩令”，这些混乱而矛盾的信息使公众认知受到影响。

同时，对于部分美国民众来说，购买N95口罩是不小的经济负担。美国非营利机构“N95计划”执行主任安妮·米勒在一份声明中表示，尽管目前N95口罩供应量并不短缺，但由于其成本和公众意识问题，口罩无法在美国全面普及。

美国政府抗疫物资供应滞后一直饱受批评。《华盛顿邮报》近日另一篇报道称，美国在提供口罩和快速检测试剂盒方面动作迟缓，落后于许多国家。这篇报道说，政治因素阻碍了美国抗疫进程。无论是口罩还是快速检测试剂盒都成为美国党派激烈争斗的议题。除了党派之争，美国“去中心化”的政治体制以及全民医保覆盖不到位也与其他国家形成鲜明对比，美联邦政府经常是以“蜗牛速度”应对疫情变化。

如今疫情肆虐已超过两年，美国累计确诊病例已超过7000万例，死亡病例已超过86万例，美国国内关于戴口罩等基本防疫措施仍争议不断。《洛杉矶时报》近日发表评论称：“如果新冠大流行教会了我们什么，那就是政府提供的帮助应该是有意义的、直接的，并且尽可能少发生摩擦。”

(责编：王禹蘅、徐祥丽)