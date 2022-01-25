新华社斯德哥尔摩1月24日电综述：奥密克戎在欧洲继续迅速传播 放松还是收紧防疫多国存争议

新华社记者

根据世界卫生组织欧洲区域办事处的最新统计数据，新冠变异病毒奥密克戎毒株在该区域正以前所未有的速度取代德尔塔毒株。尽管奥密克戎毒株致使欧洲多国新冠确诊病例数攀升，但究竟是进一步收紧政策严加防控还是逐步放松防疫措施，不仅欧洲区域各国间无法步调一致，各国国内也存在争议。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格24日在一份声明中说，奥密克戎毒株感染病例目前占整个欧洲地区新冠新增确诊病例数的31.8%，比上一周的15%大幅上升。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所24日公布的疫情数据显示，截至当日零时，德国较前一日新增确诊病例63393例，全国7天感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）创历史新高。德国卫生部长劳特巴赫23日表示，他主张必须坚持采取审慎的防疫政策路线，并指出德国由于人口老龄化严重，不能像其他一些国家一样采取放松政策。

为进一步推动新冠疫苗接种工作，法国24日正式启用“疫苗通行证”，自24日起所有16岁及以上民众进入餐厅、酒吧、剧院、搭乘国内航班及城际列车时应出示全程疫苗接种证明，仅提供新冠病毒检测阴性证明者将不予放行。法国还宣布从2月初开始逐步放宽部分防疫措施。对此法国流行病学家凯瑟琳·伊尔日前表示，政府放宽部分防疫措施的时间表“非常不明智”，她很难理解这种“乐观情绪”。她认为，法国日增感染者数达到前所未有的水平，医院每日收治的新冠患者人数居高，这对卫生系统持续产生影响。

英国首相鲍里斯·约翰逊24日证实，将取消完全接种疫苗人员入境英国后的一切检测要求。英国政府24日报告的疫情数据显示，该国新增新冠确诊病例88447例，累计确诊15953685例；新增死亡病例56例，累计死亡153916例。此前，约翰逊表示英国将于本周全部结束此前为应对奥密克戎毒株而启动的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划；卫生大臣赛义德·贾维德日前表示英国将于春季出台如何与新冠病毒共存的计划。

在波兰约3800多万人口中，仅有约57%的人完全接种疫苗，低于目前欧盟的平均水平。波兰卫生部长亚当·涅杰尔斯基24日警告说，奥密克戎毒株导致的第五波疫情将使单日新增确诊病例在本周超过5万例。尽管如此，波兰政府还是将与确诊病例密切接触者的隔离时间从原来的10天缩短为7天。

瑞典政府20日也选择将密切接触者的隔离时间从7天降至5天，主要原因是屡创新高的日增新冠确诊病例导致学校、公共交通等多个公共部门因人员病假或隔离而产生“用工荒”。

荷兰政府从15日起已经放宽了部分新冠防控措施，包括大学复课、运动场所重新开放、一些商店恢复营业等。但也有很多荷兰人认为，目前疫情形势依然严峻，特别是奥密克戎毒株的传播速度非常快，过早放松防控措施可能会导致感染病例进一步大幅增加，给当地本已不堪重负的医疗系统带来更大压力。

罗马尼亚上周连续3天单日新增确诊病例近两万。罗卫生部长拉菲拉24日对当地一家电视台说，罗马尼亚正面临第五波新冠疫情，由于奥密克戎毒株传播速度太快，民众感染风险高。但卫生专家普遍认为，尽管奥密克戎毒株导致新增病例迅速增加，但该国医疗体系尚未遭遇巨大压力。

意大利官方数据显示，截至24日，意大利累计确诊病例已超1000万例，24日新增确诊77696例，连续6天减少。意大利政府新冠疫情特别专员弗朗切斯科·菲廖洛说，从现有情况看，该国奥密克戎毒株传播已处于平稳阶段。

克卢格说，奥密克戎毒株为新冠疫情“稳定化和正常化”提供了貌似合理的希望，但现在放松警惕为时过早，并且各国在新冠疫苗获取方面仍存在巨大差异。克卢格建议，各国政府和卫生机构应对新变异毒株进行强有力的监测和监控，同时提高疫苗接种率和推进加强针接种。（执笔记者：和苗；参与记者：王湘江、林惠芬、李学军、潘革平、林晶、张章、陈晨、张毅荣、郭爽、周啸天）

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