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英国将对完成新冠疫苗接种者取消入境检测要求

2022年01月25日15:16 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦1月24日电（记者郭爽）英国政府24日宣布，自2月11日起，对于被英国认定为合格的、完成接种新冠疫苗的入境者，将取消所有入境检测要求。与此同时，中国等16个国家和地区将被列入英国认可的疫苗接种证明开具地名单。

　　英国政府当天表示，自2月11日凌晨4时起，符合条件的完成疫苗接种人员入境将只需要填写“乘客定位表”，无需进行其他检测；未被认定为完成接种疫苗的入境者则需在出发前和抵达英国后2天内分别进行核酸检测。

　　完成接种疫苗是指抵达英国之前接种完最后一剂疫苗（英国认可的）达14天以上，并拥有英国认可的国家和地区开具的疫苗接种证明。所有18岁以下人员在入境时被自动认定为已完成接种疫苗的人员。

　　英国政府当天还宣布，自2月11日凌晨4时起，在该国认可的疫苗接种证明开具地名单中增加中国和墨西哥等16个国家和地区。去年11月，英国宣布承认世界卫生组织新冠疫苗紧急使用清单上的疫苗，其中包括中国科兴新冠疫苗、国药新冠疫苗。

　　英国交通大臣格兰特·沙普斯当天说，此举将对英国旅游业起到重要推动作用。

　　英国是受新冠疫情影响最严重的国家之一。英国政府24日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例88447例，累计确诊15953685例；新增死亡病例56例，累计死亡153916例。该国12岁以上人员已有超过90%接种至少一剂新冠疫苗，超过83%已接种过两剂新冠疫苗，超过64%已接种疫苗加强针。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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