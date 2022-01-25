1月24日，在埃及首都开罗，一位男子牵着骆驼在被点亮的开罗塔前合影。新华社记者 隋先凯 摄

新华社开罗1月25日电 通讯：“10天后北京见”——埃及开罗塔上演灯光秀迎接北京冬奥会

新华社记者吴丹妮 段敏夫

当遒劲有力的“北京见”三个汉字投映在高187米的开罗塔上时，塔下瞬时响起了热烈的掌声。24日晚，“迎北京冬奥会开罗塔灯光秀启动仪式”在埃及首都开罗的地标建筑之一开罗塔下隆重举行。中国驻埃及大使廖力强、埃及奥委会秘书长谢里夫·埃里安共同出席了仪式。

廖力强在致辞中表示，距离北京冬奥会开幕还有10天，中国已准备好向世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会。去年底埃及奥委会公开发帖支持中国举办冬奥会，今天开罗塔上演灯光秀，都充分体现了埃及人民对北京冬奥会的美好祝愿。

“希望全世界体育与和平爱好者携起手来，点燃激情，拥抱冰雪，共襄奥运盛举，并祝愿各国奥运健儿在北京取得优异成绩。”廖力强说。

随着时针指向晚7时，灯光秀正式开始。中、英、阿三语的“北京冬奥会”“北京2022”“10天后北京见”以及北京冬奥会会徽等文字和图案相继投映在塔身上，多彩绚丽的开罗塔与静静流淌的尼罗河组成了一道靓丽的风景线，装点着开罗的夜晚。

1月24日，在埃及首都开罗，开罗塔身上显现出“北京见”的投影。新华社记者 王东震 摄

谢里夫对出席灯光秀感到十分荣幸。他谈及曾率埃及代表团出席2008年北京奥运会和2014年南京青奥会，感受到了中国出色的赛事组织能力。他认为，当前埃中在体育等各领域的合作关系均处在历史最好水平，埃及也有充分理由相信，北京冬奥会将成为汇聚各国冰雪精英，促进文化交融的体育盛会。

“埃及也在积极组建部分冬奥项目的国家队，希望在不久的将来也能出现在冬奥会赛场上！”谢里夫说。

在灯光秀现场，除了埃及民众，还有来自多国的游客一起欣赏灯光秀并合影留念。

“能够在这里见证这一刻，太荣幸了！”一位来埃及旅游、正在欣赏“冰墩墩和雪容融”海报的塞尔维亚女游客说，她衷心祝愿北京举办一届成功的冬奥会。

一对来自巴拿马的夫妇首次来埃及旅游，他们一边欣赏灯光秀一边拍下了活动现场布置的中国结和正在播放的北京冬奥会宣传片。对于埃及用实际行动支持北京冬奥会，他们表示由衷赞赏。

“埃及是一个气候温暖的国家，这样的活动既是对中国的支持，也表达了这个国家人民对于冬季体育项目的向往和热情。”他们说。

多彩的灯光、动感的音乐，游人如织的开罗塔下，人们久久不愿散去，也把对北京冬奥会和中国深深的祝福留在了这里。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)