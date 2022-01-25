新华社联合国1月24日电（记者王建刚）联合国大会主席发言人库比亚克24日说，伊朗、几内亚和瓦努阿图在按要求支付规定的联合国会费最低金额后，其在联合国大会的投票权得以恢复。

库比亚克在当天的例行记者会上说，因未缴纳联合国会费而失去在联合国大会投票权的伊朗、几内亚和瓦努阿图日前已支付了相关款项，重新获得了投票权。另外，失去投票权的苏丹、安提瓜和巴布达、刚果（布）已于上周支付了规定的欠款，其投票权提前得以恢复。目前，联合国193个会员国中只有委内瑞拉和巴布亚新几内亚仍无权在联合国大会上投票。

据联合国秘书长古特雷斯11日致联合国大会的信函，11个国家已拖欠会费两年以上，其中8个国家被取消在联大的投票权。科摩罗、圣多美和普林西比、索马里属于“由不可控因素造成的”范畴，其2022年的投票权仍可保留。同时，被取消投票权的8个国家只要支付规定的最低金额，便可恢复其投票权。

根据《联合国宪章》规定，如果拖欠的会费额等于或超过前两年所应缴纳的会费，会员国就会失去在联大的投票权，除非可以证明这种情况是由不可控因素造成的。

第76届联合国大会去年12月批准总额为31.22亿美元的联合国2022年度常规预算。联合国常规预算经费的分摊比例以各国支付能力为原则确定。

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