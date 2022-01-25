新华社北京1月25日电 北大西洋公约组织24日说，北约成员国正向东欧增派军舰和战斗机，并将更多部队置于待命状态，以加强对俄罗斯的联合“威慑和防御”。

美国政府官员同日向媒体披露，美国总统约瑟夫·拜登正在考虑向波罗的海和东欧地区北约盟国部署数千美军士兵和战舰、军机。

北约部署军力

北约24日在其官网发布向东欧增派军舰和战机的声明，称此举是为应对俄罗斯在乌克兰周边集结部队。

北约说，过去几天，数个成员国宣布了已作出或将作出的军事部署：

丹麦正向波罗的海派遣一艘护卫舰，并将向立陶宛部署4架F-16型战机，参加北约在那一地区的长期空中巡逻任务。西班牙正派遣数艘军舰加入北约海上部队，并在考虑向保加利亚派遣战机。

2020年9月17日，乌克兰士兵参加在乌克兰西部利沃夫州举行的代号为“快速三叉戟-2020”的多国联合军事演习。（新华社发）

法国表示已准备好按照北约指挥向罗马尼亚派遣军队。荷兰已将一艘军舰和数支陆上部队置于随时加入北约反应部队的待命状况，将从4月起在保加利亚部署两架F-35型战机，参加北约空中巡逻。美国已明确表示正在考虑增加在北约东部地区的军事存在。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在声明中说，北约将继续加强其东部军事力量。

北约目前在东欧4个成员国爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰各设一个多国部队组成的营级战斗群，分别由英国、加拿大、德国和美国领导。按北约说法，这些战斗群能够随时投入战斗。

去年底以来，俄罗斯和乌克兰分别向两国接壤的边境地区增派重兵。美国等西方国家称，俄方意欲“入侵”乌克兰。对此，俄罗斯政府说，俄方有权在自身境内调动部队，无意攻击他国，而美国和北约以俄方威胁为幌子在俄西部周边国家进一步部署武器系统。

美国考虑增兵

数名不愿公开姓名的美国官员24日告诉《纽约时报》，拜登正在考虑向波罗的海和东欧地区北约盟国部署数千美军士兵和战舰、军机，最快本周作出决定。

这些官员称，这一打算缘于“越发担心俄罗斯入侵乌克兰”。

这些官员说，美国防部高官22日在一场会议上向拜登汇报了“可以让美国军事力量离普京家门口近得多”的数个方案，包括向东欧国家派遣1000至5000名军人，在事态恶化的情况下，“可以将人数增至十倍”。

俄总统弗拉基米尔·普京去年底说，俄罗斯要求北约停止进一步东扩，停止在乌克兰等俄西部周边国家部署武器系统，为此需要美国和北约与俄方签署协议作为保证。俄政府随后向美国和北约分别提交一份安全保证协议草案，要求美国和北约予以书面回复。

媒体评述，北约和美国向东欧增派军事力量的举动和计划与俄方安全诉求完全、直接冲突。

俄方海上练兵

就北约宣布向东欧增派军事力量，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫24日在记者会上说，正是北约和美国“具体可见”的举动和“疯狂散布”的谎言导致紧张局势不断加剧。

佩斯科夫说，北约在俄边境附近活动增加，包括不断演习、加强部署，俄军“不会置之不理”。

2016年6月1日，俄罗斯联邦总统新闻秘书佩斯科夫随普京参观莫斯科市季马·罗加切夫儿童血液病中心。（新华社/卫星社）

他说，俄方希望本周收到美国和北约就俄方所拟安全协议草案的书面回复，俄方所提协议“正是为了避免今后出现这样的紧张局势”。

俄罗斯西部军区24日说，俄波罗的海舰队战舰、支援舰等20艘舰船开赴波罗的海海域演练。俄方说，这是计划内的战斗训练，包括反潜和防空科目演练。

俄国防部20日宣布，俄海军将于本月至2月在各舰队责任区展开一系列演习，目的是检验在全球海域保护俄国家利益、对抗俄方所受威胁的能力，140余艘舰船、60多架军机和大约1万名军人将参加演习。（吴宝澍）

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