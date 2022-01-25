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沙特宣布延长符合条件外国人的居留和出入境签证有效期至3月31日

2022年01月25日11:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 沙特护照总局24日宣布，根据国王的指示，为应对全球蔓延的新冠疫情和保护公民的安全，目前居住在沙特境外的外国人的居留、出入境签证有效期自动延长至3月31日。

据沙特《欧卡兹报》报道，沙特护照总局24日指出，作出上述决定是国家应对全球疫情努力的一部分，以保护公民和居民的安全，减轻对经济的影响。签证有效期延长将与国家信息中心合作自动进行，签证持有人不需要到护照部门或沙特驻外使领馆进行审核，而且是免费的。

护照局称，涉及的人员包括：持有居住和出入境签证而目前住在因疫情被沙特政府暂时禁止入境国家的人，他们的签证有效期自动延长至3月31日，但在离开沙特前在沙特境内接种过疫苗的人不在其列；持有访问签证，目前在沙特境外，且来自因疫情被沙特政府暂时禁止入境国家的人，他们的签证有效期自动延长至3月31日。

沙特《祖国报》报道说，根据沙特卫生部24日发布的报告，在过去24小时内全国新增确诊病例4838例，累计确诊病例达到657192例；死亡病例2例，累计死亡8922例。卫生部建议人们多与24小时服务的937咨询中心联系，获取健康信息和服务，了解疫情的最新情况。（安国章）

(责编：崔译戈、常红)

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