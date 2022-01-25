新华社北京1月25日电 1月25日，在中越两国传统佳节——春节来临之际，中共中央总书记、国家主席习近平与越共中央总书记阮富仲互致新春贺信。

习近平在贺信中表示，刚刚过去的2021年是中越两党两国各自发展进程中极不平凡的一年。中国共产党隆重庆祝百年华诞，中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，中国人民正昂首阔步行进在实现中华民族伟大复兴道路上。越南共产党胜利召开十三大，正带领越南人民贯彻落实十三大决议精神，朝着越共十三大确定的发展目标迈进。

习近平强调，中越是山水相连的社会主义邻邦，是具有战略意义的命运共同体。当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期，中越双方的共同利益更加广泛。中越两党都坚持以人民为中心，不断深化中越友好合作，统筹推进经济社会发展和疫情防控，推动两国改革开放和革新事业不断取得新成就，展现出社会主义制度的优越性和生机活力。

习近平指出，展望2022年，我愿同阮富仲总书记同志保持密切沟通，为中越关系不断向好发展把舵引航。希望双方秉持好邻居、好朋友、好同志、好伙伴“四好”精神，巩固传统友谊，增进政治互信，深化务实合作，妥善管控分歧，携手应对挑战，推动中越关系取得新成果，推动区域合作迈上新高度，推动构建人类命运共同体。

阮富仲在贺信中高度评价过去一年在以习近平同志为核心的中共中央领导下成功举办庆祝建党100周年系列活动、胜利召开中共十九届六中全会、推进实施“十四五”规划等具有历史意义的重大事件，表示过去一段时间我同总书记同志达成重要共识，为推动越中两党两国关系持续健康稳定发展发挥了重要战略引领作用。在国际和地区格局深刻演变、两国社会主义建设事业进入新发展阶段的背景下，我愿同总书记同志一道，继续关心并指导双方各层级、各部门、各地方贯彻落实好高层共识，增进政治互信，加强各领域务实合作特别是抗疫和经贸投资合作，加强民间交往，为推动越中睦邻友好和全面战略合作伙伴关系迈上更高水平注入新的动力。

习近平和阮富仲并共同祝愿两国繁荣昌盛、人民幸福安康。

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