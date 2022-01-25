人民网雅加达1月24日电 （记者张杰）24日，为期10天的2021汉语桥“世界遗产在泉州”线上体验营结营仪式在泉州黎明职业大学举行。本次活动由教育部中外语言交流合作中心主办，黎明职业大学、印尼雅加达华文教育协调机构承办，印尼峇淡岛慈容学校和印尼世界大学协办，旨在加深印尼青少年对中华文化的了解，提高中文学习热情。

黎明职业大学校长黄世清在致辞中表示希望营员们把活动期间的所听、所学、所感、所想分享给身边的亲友，成为传播海上丝绸之路文化，成为两国友好交往的民间使者，同时欢迎营员们能在不久的将来亲自来到泉州，和黎大学子们一起学习，一起成长，从中华文化中汲取成长的智慧和动力。

印尼雅加达华文教育协调机构执行主席、黎明海丝学院印尼方院长蔡昌杰表示，本次汉语桥活动让远在印尼的他们体验了泉州历史文化、风俗民情。印尼峇淡岛慈容学校校长刘德芬和两位营员代表在结营仪式上对主办和承办单位表示感谢。

此次活动中，100名印尼青少年在10天时间里学习了汉语、中国传统文化和泉州海上丝绸之路非遗文化，了解了福建传统渔女服饰、闽南红砖建筑、泉州民间艺术和地道美食，编制了中国传统绳结、拼搭了中国传统建筑模型、学唱了南音。活动将汉语学习与文化体验相互结合，不仅使印尼青少年了解了中国文化，也激起了他们继续学习汉语的浓厚兴趣。

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