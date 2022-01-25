人民网联合国1月24日电 （记者李晓宏）联合国邮政管理处日前发行“虎嗅蔷薇”邮票版张，庆祝中国农历新年。

联合国邮政管理局1月21日在纽约发行中国农历壬寅虎年特别版邮票版张，庆祝中国农历新年的到来。这是该邮票版张样图。新华社发

自2010年开始，联合国邮政管理处开始发行以“中国农历新年”为主题的生肖邮票。在第一轮十二生肖邮票发行完毕之后，2022年1月21日，邮政管理处开始了中国农历新年邮票的第二轮发行。今年的《中国农历虎年》纪念邮票是第二轮生肖邮票的首套，邮票版张内含10枚邮票，面值为1.3美元，主票为虎图，副票为联合国徽章，由中国艺术家潘虎创作。

谈起虎年纪念邮票的创作，潘虎表示，形式是中式的，内容是无国界的。“老虎及其背后的蔷薇采用中国传统的工笔重彩和白描形式表达。主题创作灵感来自于萨松的代表作。”潘虎说，著名的反战诗人萨松有一名句：心有猛虎，细嗅蔷薇。勇猛无畏的老虎，有时候也可以表现出温柔温暖甚至是细腻的一面，也会停下来享受美好事物、美好生活。我们在创作中寄寓世界人民热爱生活、向往和平的共同愿望，用中国绘画形式表达出来，以此迎接和庆祝农历虎年的到来。

联合国邮政管理局负责全球设计和通信事务的主管塞尔吉奥·巴拉达特对虎年邮票的艺术设计予以充分肯定，“潘先生的设计在保持中国经典设计元素的同时，也展现出强烈的现代感和未来感。” 巴拉达特说，虎在中国生肖中代表力量、威壮和繁荣。希望这枚邮票所传递的积极信息将鼓舞人们在新春之际走出疫情给世界带来的阴影，满怀希望，勇敢前行。

巴拉达特表示，联合国邮政管理局过去十几年来发行的中国农历新年纪念邮票一直深受集邮者喜爱，他对此深感欣慰，并在虎年到来之际，给全球华人送上美好祝福。

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