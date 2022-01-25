人民网巴黎1月24日电 （记者李永群）当地时间23日晚，巴黎王子公园球场打出了巨幅中文标语“巴黎圣日尔曼祝中国球迷朋友虎年大吉、虎虎生威！”当晚，巴黎圣日尔曼足球俱乐部在法甲第22轮主场迎战兰斯队期间举办春节庆祝活动，与中法球迷共庆新春佳节。中国驻法国大使卢沙野、巴黎圣日尔曼俱乐部主席阿尔赫莱菲等嘉宾应邀出席了活动。

当地时间23日，巴黎王子公园球场打出巨幅中文标语“巴黎圣日尔曼祝中国球迷朋友虎年大吉、虎虎生威！” 人民网记者 李永群摄

卢沙野在接受中外媒体采访时表示，体育跨越国界，在中法双边关系中发挥着独特作用，将两国人民的感情联系得更加紧密。奥运击剑冠军孙一文与法国教练欧伯利的师徒情在中国家喻户晓，奥运跳水冠军张家齐和巴黎圣日尔曼队球星姆巴佩共同为旅法大熊猫双胞胎命名引发中法体育和动物爱好者广泛关注。相信两国将继续以体育为桥梁和纽带，克服疫情等困难，推动双边关系不断深化。

卢沙野借此机会向中法球迷送上诚挚的新春祝福。他表示，虎年春节适逢北京冬奥会开幕，祝愿即将启程赴华参赛的法国冬奥健儿取得优异成绩，度过一次终身难忘的北京冬奥之旅。未来两年，北京和巴黎将接力为世界奉献两场精彩非凡的奥运盛事，两国体育领域的交流合作将以奥运为契机不断深化。

当晚，巴黎圣日尔曼队球员身着印有中文姓名的球衣参赛，看台帷幕上印着红色的虎年生肖图案，接待厅挂起了大红灯笼，球场充满中国元素。

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