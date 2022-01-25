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乌俄外交部回应美授权外交人员撤离乌克兰

2022年01月25日08:37 | 来源：新华网
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新华社基辅1月24日电（记者李东旭）乌克兰外交部发言人尼科连科24日接受当地媒体采访时表示，美国国务院授权美驻乌大使馆工作人员自愿离境的决定表现出“过度的谨慎”。

尼科连科说，乌方尊重他国确保其外交人员安全的权利，但美国国务院授权驻乌使馆人员撤离的决定“为时过早”。乌克兰的安全状况并未发生“剧烈变化”。

此外，他也强调，美国国务院的决定并不意味着美驻乌大使馆的所有员工都将离开乌克兰，美国大使馆将继续全面运转。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃24日表示，美国国务院授权其驻乌克兰大使馆工作人员及其家属撤离的决定“奇怪且愚蠢”，美方的这一决定与日前俄美举行的会谈没有关联。

美国国务院美东时间23日晚发表声明说，即日起，授权美驻乌克兰大使馆的政府工作人员自愿从大使馆所在地基辅撤离，要求相关人员家属必须撤离。英国外交部24日也宣布，决定暂时将英国驻乌克兰大使馆的部分工作人员和家属从基辅撤离。

近期，乌克兰和俄罗斯关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：华迪）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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