新华社布鲁塞尔1月24日电（记者任珂）北约24日发表声明说，由于俄罗斯持续在乌克兰及其周边地区增强军事部署，北约正在向欧洲东部地区增派军舰和战机，并让武装力量随时待命。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，北约的举动将使地区安全局势更加紧张。

北约在声明中说，过去几天里，一些成员国已发布有关当前或今后军事部署的声明。其中，丹麦正在向波罗的海派遣一艘护卫舰，还将向立陶宛部署四架F-16战机。西班牙正在派军舰加入北约海军，并考虑向保加利亚派遣战斗机。法国表示愿在北约指挥下向罗马尼亚派兵。荷兰将从4月起向保加利亚派遣两架F-35战机以支持北约在该地区的空中警务活动，并部署一艘军舰和陆基部队随时听候北约快速反应部队调遣。美国明确表示，正考虑增加在北约东部的军事存在。

2014年克里米亚脱离乌克兰、加入俄罗斯之后，北约增加了在东欧的军事存在，在爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰建立了四个多国战斗群。

据塔斯社报道，佩斯科夫24日在接受媒体采访时表示，俄方已注意到北约关于向东欧地区增加军事部署的声明。他强调，地区安全形势紧张并不是由俄罗斯造成的，而是由美国和北约的行动以及他们散播的谣言造成的。

佩斯科夫同时说，有迹象表明，乌克兰政府正在向顿巴斯方向集结军事力量，这表明乌方正在为军事行动做准备。“我们希望能够在北约方面发表的大量声明中，看到有关敦促乌克兰政府放弃使用军事手段解决问题的内容。”

近期，乌克兰和俄罗斯关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

英国外交部24日宣布，决定暂时将英国驻乌克兰大使馆的部分工作人员和家属从乌首都基辅撤离。美国国务院美东时间23日晚也发表声明说，即日起，授权美驻乌克兰大使馆的政府工作人员自愿从大使馆所在地基辅撤离，要求相关人员家属必须撤离。（参与记者：黄河）

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