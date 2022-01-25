新华社北京1月24日电（记者冯亚松）联合国前秘书长潘基文24日表示，相信北京冬奥会将获得巨大成功，并将有效增进包括韩中两国在内的各国青年之间的沟通和友好交流。

外交学院国家软实力研究中心当天在北京举办“中韩友好与冬奥合作”国际研讨会。潘基文在线上致辞中说，在韩中建交30周年之际，通过扩大文化和体育交流增进理解，将为两国年轻一代之间的友好、理解和互信打下坚实基础。

中国前驻韩国大使邱国洪在会上说，北京冬奥会不仅是高水平竞技体育的盛宴、促进世界团结友谊的盛会，也是增进中韩友好的重要机遇，将为中韩两国人民加深互相了解提供机会。

乒乓球奥运冠军邓亚萍在会上回忆了她与韩国乒乓球选手玄静和、洪次玉等人难忘的比赛经历和真挚的友谊。她说，祝愿中韩两国运动员在即将到来的北京冬奥会上赛出风格、赛出水平，取得好成绩。

驻华韩国文化院院长金辰坤说，体育活动可以增进两国友谊。韩中两国地理相邻、文化相似、民心相通，希望本届冬奥会能促进两国人民加强交流。

北京大学燕京学堂名誉院长袁明表示，奥运会可以推动中韩人民相知相识，促进青年之间交流互动。

联合国前副秘书长金垣洙、外交学院国家软实力研究中心主任姚遥、中国公共关系协会副会长董关鹏、中国外文局当代中国与世界研究院院长于运全等专家学者以及中韩两国青年代表参与此次活动，共同祝福北京冬奥会取得圆满成功。

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