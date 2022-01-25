新华社万象1月24日电（记者章建华）老挝人民革命党中央政治局委员、外长沙伦赛24日与中国驻老挝大使姜再冬交流时指出，西方国家没有资格充当民主“教师爷”。

沙伦赛说，老挝曾同多个西方国家就民主和人权问题举行对话，其中不少国家以“民主榜样”自居，声称老挝在民主事业上还有很长的路要走，却从不反思自身所谓“民主体制”早已千疮百孔。一个国家是否民主、实行什么样的民主，应由这个国家的人民说了算。

沙伦赛说，一些民调结果显示，不少西方国家民主饱受本国国民诟病，政府公信力不断下滑。但这些国家却执迷不悟，仍一味要当民主“教师爷”，实际上根本没有资格，只会贻笑大方。

沙伦赛表示，老挝高度赞赏中国民主事业成就，认为中国的全过程人民民主具有广泛而坚实的民意基础且务实管用，为包括老挝在内的广大国家提供了宝贵借鉴。

姜再冬在交流中说，人类民主事业的真正阻碍不是民主模式的差异，而是对他国民主探索的傲慢、偏见和敌视，是把本国民主模式强加于人的“唯我独尊”。各国应相互尊重彼此的民主模式，既致力于本国探索，又加强交流互鉴，共同推动人类文明向前发展。

姜再冬表示，中老同为人民当家做主的社会主义国家，中国共产党和老挝人民革命党都秉持人民至上的执政理念，都把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。我们愿同兄弟的老挝党、政府和人民一道，坚定不移走本国人民自主选择的社会主义道路，加强治国理政经验交流，为丰富世界政治文明形态、推动国际关系民主化、维护国际公平正义、构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)