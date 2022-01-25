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布基纳法索政变军人宣布解除总统卡博雷的职务

2022年01月25日08:25 | 来源：新华网
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新华社洛美1月24日电（记者田耘）瓦加杜古消息：布基纳法索政变军人24日下午在国家电视台发表讲话说，军方已夺取政权，并解除总统卡博雷的职务。联合国、非洲联盟等国际组织当天发表声明，谴责“任何通过武力接管政府的行为”，敦促各方保持克制并尽快开展对话。

布基纳法索政变军人在讲话中说，他们在未出现流血伤亡的情况下“终止了”卡博雷政权。政变军人还宣布解散政府和国民议会，关闭该国陆空边界，在全国实施宵禁，并表示将在“合理期限内”提出恢复国家宪法秩序的时间表。

联合国秘书长古特雷斯当天通过发言人发表声明，强烈谴责“任何通过武力接管政府的行为”，呼吁政变军人确保卡博雷的人身安全和政府机构的完整性，敦促各方保持克制并尽快开展对话。

非盟委员会主席法基也发表声明，强烈谴责布基纳法索政变军人武力夺取政权的企图，呼吁该国军队和各武装力量保卫国家安全，维护国家完整，确保卡博雷等人的安全。声明呼吁布基纳法索各方通过政治对话解决当前危机。

中国驻布基纳法索大使馆24日表示，使馆正密切关注在布的中资机构人员及侨民的安全，目前在布中方人员约500人整体处于安全状态，未受到直接冲击。

布基纳法索位于非洲西部。该国首都瓦加杜古和其他几个城市的军营23日清晨传出激烈枪声。当地媒体24日报道说，卡博雷已被军人扣押。（参与记者：王建刚、汪平）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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