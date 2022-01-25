新华社德黑兰1月24日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德24日表示，伊朗准备基于人道主义目的与美国解决在押人员问题。

哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，在伊朗核问题全面协议相关方谈判之前和谈判过程中，解决伊美两国在押人员问题一直在伊朗的议程中。如果美方遵守已经达成的相关协议，这一人道主义问题可以在最短时间内解决。

哈提卜扎德说，伊核谈判与在押人员问题谈判是两条不同的路径。如果美方有意愿，有可能在最短时间内就这两个问题达成稳定可靠的协议。

哈提卜扎德还表示，伊朗在伊核谈判中寻求稳定可靠的协议，临时协议从未出现在伊朗的议程中。

美国总统伊朗事务特使马利日前向媒体表示，在4名美国人被伊朗“扣为人质”的情况下，很难想象美国会重返伊核协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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