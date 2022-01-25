本报记者 贾平凡

美国海军“俄亥俄”级“内华达”号战略核潜艇1月15日现身关岛海军基地。

（来源：网络资料）

最近，美国又在印太地区“亮拳头”“秀肌肉”。截至北京时间1月20日，美国海军在西太平洋南海周边地区，先后部署了“卡尔·文森”号航母、“埃塞克斯”号两栖攻击舰、“美国”号两栖攻击舰、“林肯”号航母和“本福德”号导弹驱逐舰，共5支由航母和两栖攻击舰组成的海军编队。此外，“俄亥俄”级“内华达”号战略核潜艇也罕见地高调现身关岛美国海军基地。

作为世界头号军事强国，美国耀武扬威早已不是新鲜事。只是，此次选择在中国农历新年即将到来和北京冬奥会即将举办之际搅局印太，美国意欲何为？专家分析认为，美国近来在印太地区摆弄核潜艇、航母打击群等纸老虎的首要目的是吓唬人，实际用处有限。

高调部署秘密武器

1月20日，美国“本福德”号导弹驱逐舰擅闯中国西沙领海。中国人民解放军组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。这是近期以来美国对中国的又一极端挑衅。

美国海军目前绝大部分机动兵力都在印太地区：“里根”号航母在日本横须贺地区进行例行维护、“卡尔·文森”号航母在菲律宾以东、“埃塞克斯”号两栖攻击舰在南海、“美国”号两栖攻击舰即将进入南海、“林肯”号航母在日本东南海域。这5艘主力作战舰艇预计将在菲律宾海进行汇合。

“此时无声胜有声，美国海军‘内华达’号战略核潜艇现身关岛。”“美国之音”以此为题报道，美国海军在一份新闻稿中称，这展示了美国对印太地区的承诺，而且与美国战略部队举行的很多演习、运作、训练和军事合作行动相辅相成，以确保美国战略部队随时准备用于全球部署。

英国《泰晤士报》称，这艘核潜艇通常在水下进行隐秘巡逻，但此次却被美国海军拍照并官宣。这是自上世纪80年代以来，这类潜艇第二次被公众看到。

“这有意或无意间传递了一个信息：我们可以将100多枚核弹头停放在你家门口，而你却浑然不知或无可奈何。”美国有线电视新闻网援引美国潜艇前艇长、新美国安全中心研究员托马斯?舒加特的话说。

“通常，美国战略核潜艇的动向都是高度军事机密，不会轻易向外界透露。此次美国军方高调通告‘内华达’号核动力潜艇行程，意义不同寻常，其战略威慑意图不言而喻。”复旦大学美国研究中心教授韦宗友在接受本报采访时指出，作为美军“三位一体战略核力量”中最具威慑力和战斗力的战略核潜艇，“俄亥俄”级战略核潜艇是美国核武库中最强大的武器之一。它能携带20枚三叉戟弹道导弹及上百个核弹头，同时具有极其卓越的静音和海下潜伏能力，能够连续潜伏水下几个月而不用上浮。一艘核动力航母配备2-3艘伯克级导弹驱逐舰和一艘“洛杉矶”级攻击型核潜艇，3支航母战斗群则相当于6-9艘驱逐舰和3艘攻击型核潜艇。此外，“卡尔·文森”号、“里根”号及“林肯”号航母配备了美国最先进的F-35C舰载机。当年海湾战争时期，美国也就派出了3支航母战斗群，对伊拉克实施军事打击。换言之，3支航母战斗群就可以打一场局部战争。

中国现代国际关系研究院军控研究中心主任郭晓兵对本报表示：“这表明，一方面随着美国从阿富汗完全抽身，战略重心加速向印太转移，其在西太平洋地区的前沿部署进一步增强；另一方面，在美国的核打击计划里，针对东亚的打击方案已经得到了进一步强化。”

加强对华战略威慑

“美国在冬奥会前加强对华军事威慑。”德国新闻电视台1月17日报道称，距北京冬奥会开幕仅剩两周多时间，但美国航母打击群仍针对中国演练。报道称，去年12月，第76届联合国大会通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，但美国拒绝签署。美国航母打击群去年10次进入南海，比2020年多了4次。预计今年美国仍将加强在南海及东海区域的军事演练。

“美国派遣战略核潜艇和航母战斗群云集印太地区，意在向中国展示‘肌肉’，进行军事威慑。”韦宗友说，此举一方面是拜登政府实施新版‘太平洋威慑倡议’、给印太盟友吃‘定心丸’的重要举措；另一方面也是向前不久发射导弹的朝鲜进行军事威慑，安抚日韩等亚太盟友。

“今日俄罗斯”电视台称，关岛有美国领土上距离中国最近的美军基地，距离中国台湾不到3000公里。

“美国惯于通过核潜艇访问等动作传递威胁信号。美国近来在印太地区摆弄核潜艇、航母打击群等‘纸老虎’的首要目的就是吓唬人。”郭晓兵分析，其次，美国让核潜艇在关岛露露脸、走走秀，还有挽回面子、提振士气的目的。去年10月，美军“康涅狄格”号核潜艇在南海撞上海底山脉受损。美国此次让核潜艇公开访问关岛，大概是想“从哪里摔倒，就从哪里爬起来”，向全世界展示一下其核潜艇的“能力、灵活性和战备水平”。

“中国的核政策禁止先发制人使用核武器，美国却没此类限制。”俄罗斯卫星新闻网称，美国2018年的核态势战略文件允许其使用核武器，甚至可针对无核武器的对手。

1月3日，中法俄英美五个核武器国家领导人发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》。“美国在五个核大国发表的联合声明中强调，要减少核国家之间的战略风险，避免军事对抗，增强稳定性和可预见性，增进相互理解和信任，防止军备竞赛，尊重和承认彼此安全利益。然而，没过几天，美国却高调派遣战略核潜艇前往亚太、在南海聚集几支航母战斗群‘展示肌肉’。这显然不利于增进中美战略互信，不利于地区和平与稳定，某种程度上也是对美国自己承诺的背弃。”韦宗友分析。

“这说明美国心口不一，说一套做一套。调子唱得很高，但不妨碍美国‘秀核肌肉’、借由核潜艇买卖扩散武器级裂变材料，也不妨碍其投入大量资金对核武库进行升级换代。”郭晓兵表示，美国决策层内部在核武器问题上存在不小分歧，但总的来说强硬派占上风。对于美国即将出台的《核态势评估报告》，国际社会不能盲目乐观。

不过是纸老虎而已

“美国战略核潜艇杀伤力巨大，但也恰恰因为它杀伤力过于巨大，其实际用处有限。”郭晓兵说，在冷战初期，美国曾奉行大规模报复战略，用核武器威慑各种攻击，但最终证明这种威慑是不可信的。美国要动用核武器，也要做好自己受损失的准备。美国的盟国一直怀疑，一旦面临核冲突威胁，美国是否愿意为了保护盟国而牺牲本土安全？从这个意义上来说，美国的战略核潜艇不过是“纸老虎”而已，看着很吓人，但没有太大用处。

分析认为，和往常一样，美国海军此轮“兵强马壮”的兵力维持不了多久。“卡尔·文森”号和“埃塞克斯”号已经进入部署末期，预计将于本轮南海联合行动结束以后返回本土进行修整。

“这些天，五角大楼花了很多时间思考如何在未来可能发生的战争中击败中国。问题是，博弈将如何收场？”美国《国会山报》在报道中发问。

“美国不停在印太地区‘秀肌肉’，增加了‘擦枪走火’风险。”郭晓兵认为，一是加剧地区紧张和冲突风险，使印太地区国际关系中的军事因素越来越凸显；二是加剧印太水下军备竞赛；三是增加印太地区核事故风险；四是美军在印太频繁出没，还增加了新冠肺炎疫情传播的风险。

“美中需要坐下来对话。”德国《焦点》周刊写道，美国的“印太战略”、中国对自己力量的日益自信及欧洲国家介入印太，已使印太成为未来最具风险的地区。

未来，印太地区的紧张局势应如何缓解？

“国际社会和地区国家应从以下几方面着手：一是应坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，反对分裂的、片面的、对抗的、短视的霸权主义安全观；二是应加强危机防范和管理。不仅要重视危机发生后的沟通、协调，更要强调相互尊重核心利益，避免冲突和对抗的发生；三是要共同维护印太地区总体稳定的安全环境和良好的发展势头，把主要精力放在共谋发展上，防止由于域外势力的介入，而让中东乱局在印太重演。”郭晓兵说。

韦宗友认为，一是充分利用东亚峰会等地区多边机制，反对任何国家在亚太地区搞军事威慑和军事恫吓，特别是反对进行核武威慑与恫吓，反对搞集团式对抗、军备竞赛和新冷战；二是中美继续就如何在亚太地区和平共处、危机管控及缓和地区紧张局势、防止地区军备竞赛进行接触与磋商，共同维护地区和平与稳定。

(责编：白宇、赵欣悦)