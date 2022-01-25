本报记者 刘玲玲

法国国家统计与经济研究所日前发布经济报告显示，2021年第四季度法国国内生产总值（GDP）有望增长0.5%，从而使全年增幅达到6.7%。这一数字与法国央行去年12月发布的预测相同，也接近于国际货币基金组织和经济合作与发展组织的预测。报告预计，法国2022年经济将保持复苏势头。

受新冠肺炎疫情等因素影响，2020年法国GDP萎缩8.3%。2021年法国经济回暖，劳动力市场也呈复苏态势。报告指出，2021年下半年，法国创造了15.3万个就业岗位，预计2022年上半年可创造8万个。同时，家庭收入和消费支出在2021年有所增长。相关数据显示，2021年第三季度法国家庭消费支出为3014亿欧元，较前一季度增长5%。

法国国际展望与信息研究中心分析了法国经济复苏势头强劲的原因：一方面，政府采取大规模公共支持和紧急救援措施减轻了企业负担，并强化了就业市场弹性和家庭购买力，为经济复苏奠定基础。另一方面，政府积极推进经济复苏计划，随着计划的逐步落实，经济的反弹将转化为更加持久的增长和复苏。

2021年，法国政府延续了疫情发生以来实施的“部分失业”措施，即企业承诺不解雇、不裁员，保留工作岗位，可向政府申请补偿救助，补偿额度为企业“部分失业”员工缴纳社会保险前工资总额的70%或净工资的84%。政府还降低了企业的应缴增值税和企业所在地的应纳土地税，以减轻企业负担。这些救助措施推动劳动力市场形成较强的韧性。

经济合作与发展组织指出，法国政府实施的经济复苏和投资计划，为教育、数字、绿色、培训等行业带来更加强劲和更具弹性的增长，使经济逐步实现反弹。2021年6月，欧盟批准的法国经济复苏计划涉及资金总额1000亿欧元，其中近400亿欧元为欧盟提供的拨款。法国政府表示，经济复苏计划资金将侧重于支持生态转型和数字经济，还将用于提高企业竞争力和促进就业。2021年10月，法国政府还推出一项300亿欧元的投资计划，主要涉及半导体、生物制药、核能、电动汽车、农业等领域，旨在使各个产业部门实现数字化驱动创新。

法国经济学家尔耶指出，受奥密克戎毒株影响，2022年年初法国经济形势低于预期，不过之后将实现反弹。当前，法国政府正在根据疫情形势和经济复苏的实际情况调整补贴和刺激政策，同时继续引导民众对疫苗接种计划和防疫措施的支持，为经济复苏创造良好环境。截至1月9日，法国有约77%的人口完成新冠疫苗接种，超过40%的人口接种了加强针。法国经济和财政部长勒梅尔表示，随着疫情逐步缓解，法国经济“将回归强劲快速的增长势头”。

（本报巴黎1月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 17 版）

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