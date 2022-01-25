本报记者 徐 伟

印度尼西亚国家发展计划部长苏哈索·莫诺阿尔法日前表示，印尼国会已批准将首都从雅加达迁至东加里曼丹省的《国家首都法草案》。新首都将成为新的经济中心和国家象征。

据介绍，新首都被命名为“Nusantara”，在印尼语中意为“群岛”，距离雅加达约2000公里。历史上，雅加达一直是印尼的政治和商业中心，雅加达的繁荣带动了爪哇岛的发展。印尼最新人口普查数据显示，爪哇岛现有1.52亿人口，约占全国总人口的56%，国内生产总值占全国的59%。不过，拥有1000万人以上常住人口的雅加达，长期饱受交通拥堵和环境污染之苦，同时还面临洪水、地面沉降和地震等自然灾害威胁。印尼政府曾多次提出迁都计划，但都未能落实。2019年，印尼总统佐科再次提出迁都计划，将新首都规划为低碳环保型的“超级枢纽”。

据悉，迁都项目将耗资466万亿印尼盾（1美元约合1.43万印尼盾）。印尼政府计划动用国家预算为项目实施提供19%的资金，其余部分将通过公私合作和私人投资提供。印尼财政部长英卓华表示，迁都计划不会影响政府当前应对新冠肺炎疫情和疫后经济复苏的努力，政府将迁都本身也视为经济复苏议程的一部分。印尼国家发展规划署表示，迁都工作有望于2024年开始实施，完全实现迁都需要15年至20年时间。

佐科日前发表讲话说，迁都不仅是政府办公场所的转换，更重要的是建设一座具有全球竞争力的智慧城市。印尼政府希望打造一个新的“火车头”，带领国家实现以创新、科技和绿色经济为基础的经济转型。印尼《雅加达邮报》的一篇社论说，迁都计划将推动政治和行政变革，还会带来文化繁荣。

（本报雅加达1月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 17 版）

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