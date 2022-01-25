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中国同东南亚、南亚国家“一带一路”政党共商会议举行

2022年01月25日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京1月24日电  （记者董雪）1月24日，中共中央对外联络部以视频方式举行中国同东南亚、南亚国家“一带一路”政党共商会议。斯里兰卡人民阵线党领袖、政府总理马欣达，尼泊尔共产党（联合马列）领导人、联邦院主席迪姆希纳，印尼专业集团党秘书长、国会副议长罗德韦杰克等来自东南亚、南亚国家的40多个政党和社会组织领导人及代表100余人参会。

　　中联部部长宋涛表示，习近平总书记在出席第三次“一带一路”建设座谈会时发表重要讲话，为推动共建“一带一路”高质量发展指明方向。中国共产党愿同地区国家政党发挥政治引领作用，确保共建“一带一路”始终致力于高标准、可持续、惠民生。宋涛并宣介了十九届六中全会精神和习近平总书记在2022年世界经济论坛视频会议上演讲的主要内容。

　　与会外宾高度评价以习近平同志为核心的中共中央带领中国取得的举世瞩目成就，表示地区各国政党愿同中共加强“一带一路”政党共商，并祝愿北京冬奥会顺利圆满。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月25日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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