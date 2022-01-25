本报北京1月24日电 （记者张远南）外交部发言人赵立坚24日表示，全球发展倡议由中国提出，但属于全世界。全球发展倡议之友小组是倡议合作机制建设的重要一步，体现了中方践行真正多边主义的坚定决心。

据报道，中国常驻联合国代表团20日在纽约举行全球发展倡议之友小组启动会议，标志着小组正式成立。联合国常务副秘书长阿明娜、副秘书长刘振民到会致辞，联合国秘书长非洲问题特别代表、联合国开发计划署副署长、联合国妇女署副执行主任等20多家联合国机构负责人与会并发言。来自100多个国家的代表，包括80多国的大使参会。

赵立坚表示，“之友小组”启动的盛况雄辩地证明，习近平主席提出的全球发展倡议获得了各方广泛支持。发展仍是当今时代重要主题，加快落实联合国2030年可持续发展议程是各国特别是广大发展中国家的共同心声，强化国际发展伙伴关系，实现各国共同、可持续发展是历史潮流，没有任何力量可以阻挡。

“同时，国际社会高规格踊跃参与‘之友小组’活动也充分说明，全球发展倡议的核心理念具备广泛国际共识，合作重点方向契合各方优先事项，倡议推动2030年议程落实的巨大潜力得到各方认可，具备行稳致远的基本条件。”他说。

赵立坚说，全球发展倡议由中国提出，但属于全世界。倡议秉持开放包容的伙伴精神和共商共建共享的原则，向所有国家开放。全球发展倡议之友小组是倡议合作机制建设的重要一步，体现了中方践行真正多边主义的坚定决心。

赵立坚表示，未来，中方还将继续在“之友小组”框架下，围绕加快2030年议程落实举办各类活动，进一步凝聚国际共识，谋划务实合作路径。中方欢迎所有有志于加快落实2030年议程的各方积极参与。

“中方将与各方密切沟通，不断完善倡议合作机制，共同把‘之友小组’建设成为交流经验、增进合作、共谋发展的有效平台，同时深化重点领域合作，推动倡议走深走实，为各国特别是发展中国家抗击疫情、复苏发展、如期实现所有17个可持续发展目标注入新的动力。”他说。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 03 版）

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