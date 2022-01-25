本报北京1月24日电 （记者张远南）外交部发言人赵立坚24日在例行记者会上应询表示，1月25日，习近平主席将主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，其间，习近平主席和中亚五国元首将全面梳理双方合作取得的重大成就，深入总结成功经验，携手擘画未来双方合作的宏伟蓝图。

赵立坚说，此次峰会是今年中国对中亚的首场重大外交行动，也是首次以中国同中亚五国形式举行的元首级会晤，对全面总结中国同中亚关系发展成就和经验，在新的历史起点上统筹谋划双方下阶段各领域合作意义重大。

他介绍，峰会期间，习近平主席和中亚五国元首将分别发表重要讲话，共同回顾中国同中亚五国关系发展走过的伟大历程，全面梳理双方合作取得的重大成就，深入总结成功经验，携手擘画未来双方合作的宏伟蓝图。峰会还将通过并发表《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》。

赵立坚说，建交30年来，中国同中亚国家关系不断实现跨越式发展，达到历史最高水平。双方各领域合作取得历史性、标志性、突破性成就，成为构建新型国际关系的典范，也为推动构建人类命运共同体作出了贡献。

“站在新的历史起点上，中方愿同中亚国家一道，继往开来、锐意进取，持续深化政治互信和拓展全方位互利合作，推动彼此关系进一步提质升级，不断迈上新的台阶。”他说。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)