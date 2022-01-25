中国同中亚五国建交30周年视频峰会将为深化中国同中亚五国政治互信和全方位互利合作提供重要战略指引，为促进地区和平稳定、造福地区人民作出新贡献

1月25日，习近平主席将在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。这是今年中国对中亚的首场重大外交行动，也是首次以中国同中亚五国形式举行元首级会晤。峰会期间，习近平主席和中亚五国元首将分别发表重要讲话，共同回顾中国同中亚五国关系发展走过的伟大历程，全面梳理双方合作取得的重大成就，深入总结成功经验，携手擘画未来合作的宏伟蓝图。这次峰会将为深化中国同中亚五国政治互信和全方位互利合作提供重要战略指引，为促进地区和平稳定、造福地区人民作出新贡献。

30年前，中国同中亚五国建交，开启了双方友好交往的新纪元。30年来，中国同中亚五国始终秉持相互尊重、平等相待原则，相互关系不断实现跨越式发展，各领域合作取得历史性、标志性、突破性成就，成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。“过去30年是乌中两国人民千百年友好交往史上的亮丽篇章”“哈中为国际社会发展国家间关系树立了典范”“坚信塔中关系将迈向更长远的未来”“全力巩固和扩大双边合作”“全力推动土中关系迈向更高水平”……中亚五国领导人积极评价双边关系，期待双边关系在新起点上实现更大发展。

元首外交为中国同中亚五国关系提供重要战略引领。2013年以来，习近平主席10次访问中亚五国，与五国元首共同引领双方关系提质升级，成为构建新型国际关系的典范，为推动构建人类命运共同体作出贡献。2013年以来，中国与土库曼斯坦建立战略伙伴关系，与塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦关系实现从战略伙伴关系到全面战略伙伴关系的战略升级，与乌兹别克斯坦建立全面战略伙伴关系，与哈萨克斯坦宣布发展永久全面战略伙伴关系。在上海合作组织框架内，习近平主席提出与地区国家携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体，为在多边层面深化与地区国家合作指明方向。

务实合作为中国同中亚五国共同发展注入不竭动力。30年来，中国同中亚五国贸易额增长100多倍，对中亚五国直接投资存量超过140亿美元，中国已成为中亚五国最重要的贸易和投资伙伴之一。特别是2013年习近平主席在访问哈萨克斯坦期间首次提出建设“丝绸之路经济带”倡议后，中国与中亚五国秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，加强共建“一带一路”与中亚五国发展战略对接，双方务实合作驶入快车道。中国—中亚天然气管道、中哈原油管道、中吉乌公路、中塔公路等一系列战略性大项目成功落地，奥什医院、杜尚别2号热电厂等关乎民生的项目工程投入使用……沉甸甸的合作成果为中国和中亚五国经济社会发展带来重要机遇，为地区人民带来实实在在的福祉。

新冠肺炎疫情发生后，中国与中亚五国同舟共济、相互支援，以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神。当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，国际形势风云变幻，全球格局深度调整，地区局势复杂演变。面对挑战，中国与中亚五国精诚团结，坚定支持彼此捍卫国家独立、主权和领土完整等核心利益，坚定维护国际公平正义，坚定践行真正的多边主义，对维护地区和平稳定发挥了至关重要的作用。面对阿富汗局势冲击地区安全、“三股势力”沉渣泛起等威胁，中国与中亚五国进一步深化执法安全合作，坚决打击“三股势力”，共同防范跨国有组织犯罪、毒品走私、网络犯罪，有力守护六国人民的和平安宁生活。

三十而立，未来可期。在新的历史起点上，以中国同中亚五国建交30周年视频峰会为契机，中国同中亚五国将继往开来、锐意进取，携手创造双方关系新辉煌，谱写推动构建人类命运共同体新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)