本报记者 周翰博 杨 一 杨 迅 曲 颂

国家主席习近平将于1月25日在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。习近平主席和中亚五国元首将全面梳理双方合作取得的重大成就，深入总结成功经验，携手擘画未来双方合作的宏伟蓝图。

30年风雨兼程，30年春华秋实。建交30年来，中国同中亚五国风雨同舟、携手前行，在多个领域开展卓有成效的合作，取得历史性、标志性、突破性成就，成为构建新型国际关系的典范，也为推动构建人类命运共同体作出了贡献。

元首引领，构建新型国家关系典范

今年1月初，习近平主席分别同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫、总统托卡耶夫，塔吉克斯坦总统拉赫蒙，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫互致贺电，庆祝建交30周年，为中国同中亚五国共创更加美好未来指明方向。

30年前，中亚各国独立伊始，中国政府率先同五国正式建交，开启了双方友好交往的新纪元。

2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，提出中国同中亚各国要坚持世代友好，做和谐和睦的好邻居；要坚定相互支持，做真诚互信的好朋友；要大力加强务实合作，做互利共赢的好伙伴；要以更宽的胸襟、更广的视野拓展区域合作，共创新的辉煌。

在习近平主席同中亚国家元首的战略引领下，中国同中亚五国关系步入高度互信、彼此信赖的新时代，成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，为国际社会构建新型国家关系树立了样板和典范。中国同中亚国家合作持续深化，相互关系实现由睦邻友好到战略伙伴的跨越，政治互信达到前所未有的新高度。

中国同中亚五国相互尊重独立主权和各自选择的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持；坚持安危与共的安全观，携手打击“三股势力”和跨国有组织犯罪；坚持共同繁荣的发展观，共同打造“一带一路”建设先行区。

“过去30年是乌中两国人民千百年友好交往史上的亮丽篇章”“哈中为国际社会发展国家间关系树立了典范，成为欧亚地区稳定繁荣的重要因素”“塔中关系互惠互利，建立在睦邻友好、相互尊重、相互信任基础上，是高质量新型国家关系”“吉中成功建立全面战略伙伴关系，两国各领域合作取得举世瞩目的成就”“土中两国在最广泛的领域开展全面合作，建立起独特的多层级协作机制”中亚五国领导人高度评价双边关系，希望进一步深化同中方在各领域合作，共促地区和平发展。

互利共赢，共享“一带一路”合作成果

中国同中亚国家合作拥有地理毗邻的天然优势，符合六国人民的热切期盼，顺应共同发展的现实需要，甫一开始就展现出蓬勃的生机和活力。建交30年来，中国同中亚五国的贸易额增长了100多倍。中国对中亚五国的直接投资存量超过140亿美元。中国与中亚五国持续深化经贸务实合作，构建了内涵丰富、充满活力、互惠互利的经贸关系，取得了实打实、沉甸甸的合作成果。

中国与乌兹别克斯坦贸易合作不断深化。据乌方不完全统计，在乌中企已有1900多家，涉及油气、电力、金融、农业、医疗、工业园区、建材等诸多领域；中哈已开通5对常年对开口岸、5条油气跨境运输管道、2条跨境铁路干线和1个国际边境合作中心，过境哈萨克斯坦的中欧班列成为有力拉动东西方贸易的“钢铁驼队”；2021年1至11月，中国同塔吉克斯坦双边贸易额达15.4亿美元，同比增长51.4％，实现逆势增长；中国连续多年保持吉尔吉斯斯坦最大贸易伙伴，经贸合作成为推动中吉全面战略伙伴关系深入发展的重要力量；中国已连续10年稳居土库曼斯坦第一大贸易伙伴。起始于土库曼斯坦的中国—中亚天然气管道是世界上最长的跨国天然气管道……

2013年，习近平主席在访问哈萨克斯坦期间首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议后，中国和中亚国家合作驶入快车道。一大批合作项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善——

2021年6月，中企在哈萨克斯坦南部江布尔州投资建设的中亚地区最大风电项目——扎纳塔斯100兆瓦风电项目实现全容量并网，标志着该风电项目开始满负荷输送绿色电力，解决了哈南部地区缺电难题。

塔吉克斯坦的丹加拉地区光照条件良好，是世界著名的优质长绒棉产地之一。2021年9月，中企投建的中泰塔吉克斯坦农业纺织产业园竣工。产业园配套数十万亩棉田和多座轧花厂，采用先进的数字智能化农业机械和纺织设备，不仅提高了棉花加工能力，还使当地纱织品一举跻身全球高端市场行列。据测算，项目全部达产后可创造1300多个固定岗位和100多个临时岗位。

在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市区，不少道路曾经年久失修，狭窄拥挤。2016年10月，中国路桥开始负责比什凯克市政路网改造项目，项目涵盖49条街、10座桥，全长95.4公里。比什凯克市市长朱努沙利耶夫表示，比什凯克市政路网改造项目极大改善了城市面貌，缓解了交通压力。

传承友谊，人文交流不断走深走实

随着各领域合作日益深入，中国同中亚五国的人文交流持续升温。互派留学、联合考古、互译图书、携手抗疫……各种方式的交流、协作与互动让传承千年的丝路情谊更加深入人心。

目前，哈萨克斯坦境内设有5所孔子学院，中哈两国互派留学生数量持续增长。哈萨克斯坦自然科学院院士、著名汉学家哈菲佐娃表示：“30年间，哈国内学习中文的学生人数增长了近百倍。中文在中亚各国已经成为最受欢迎的专业之一。”乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦也开设了多所孔子学院。

“我们愿意继续通过互译图书等方式为吉中文化交流事业做贡献。”第十四届中国图书特殊贡献奖得主、吉尔吉斯斯坦翻译家巴特克古尔·卡拉姆别科娃表示，吉中人文与科教合作机制，对增进人民友谊，加强相互理解，巩固睦邻友好关系具有重要意义。

坐落于乌兹别克斯坦西南部花剌子模州的希瓦古城，见证了东西方通商交流的盛景。因年久失修，部分古建不同程度受损。2020年初，中国援花剌子模州历史文化遗迹修复项目通过内部竣工验收，有“露天博物馆”之称的希瓦古城再度焕发生机。时任希瓦市市长朱马尼亚佐夫表示，中国文物保护工作者用先进的技术和理念有效保护了古城，促进当地旅游业发展，带动了当地人生活水平的改善。

疫情发生以来，中国与中亚五国同舟共济、携手抗疫，共同推动“健康丝绸之路”建设不断取得新成就。中国不仅多次提供抗疫急需的医疗物资，还应邀派出医疗专家组赴中亚国家指导抗疫，并提供大量疫苗。2021年9月底，中方研发的新冠重组蛋白疫苗在乌兹别克斯坦一家制药企业正式投产，这是该国首次实现中国新冠疫苗本地化生产。共抗疫情，充分展现中国与中亚国家人民患难与共、守望相助的兄弟情谊。

三十而立，砥砺前行。30年来，中国同中亚国家关系不断实现跨越式发展，达到历史最高水平。站在新的历史起点上，中方愿同中亚国家一道，继往开来、锐意进取，持续深化政治互信和拓展全方位互利合作，推动彼此关系进一步提质升级，不断迈上新的台阶。

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)