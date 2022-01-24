新华社耶路撒冷1月24日电（记者尚昊 吕迎旭）中国驻以色列大使馆24日举行线上活动，庆祝中国和以色列建交30周年。中国驻以色列大使蔡润和以色列经济产业部长奥尔娜·巴比瓦伊分别致贺辞。

蔡润说，1992年1月24日，中以建立大使级外交关系，翻开了两国和中犹民族关系史上的崭新一页。建交30年来，在两国领导人和人民共同努力下，两国关系健康稳定发展，两个古老民族的传统友谊焕发出新的光芒。中以建交30年是政治互信不断增强的30年，是互利合作蓬勃发展的30年，也是民心相通持续深化的30年。

蔡润表示，过去30年间，中以关系经受住了国际风云变幻的考验，始终沿着友好合作、相互尊重、互利共赢的正确方向发展。双方始终恪守相互尊重主权、互不干涉内政等国际关系基本准则，不断筑牢两国关系的政治根基。事实证明，中以合作理念契合、优势互补、潜力巨大、前景广阔，完全可以实现互利共赢。

巴比瓦伊说，自建交以来，中国已成为以色列最重要的贸易伙伴之一。以中两国经济特点和体量不同，基于双方的互补优势，两国在过去30年建立了多方面的合作伙伴关系，探索各种商业合作机遇，开展创新领域合作，惠及两国人民。

活动同时上线“三十载合作成果丰硕，向未来续写友好篇章”中以建交30周年图片展。以色列各界友好人士、各国驻以使节和在以中资机构、华侨华人、留学生代表等在线参加了活动。

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