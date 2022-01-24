人民网北京1月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

总台央视记者：我们注意到，中国德国商会与毕马威会计师事务所近日联合发布了2021/2022年度商业信心调查，显示在华德企对中国市场增长依然充满信心，近60%在华德企2021年实现业务增长。我们也注意到，香港美国商会发表了《2022年商业信心调查报告》，显示更多在港美企对香港营商环境信心上升，对大湾区建设也抱有更高期待。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，新冠肺炎疫情延宕反复，世界经济复苏面临不小挑战。中国以自身经济的持续稳健发展，不断为世界经济贡献正能量。按年平均汇率折算，2021年，中国GDP达17.7万亿美元，占全球经济比重预计超过18%，对世界经济增长的贡献率预计将达到约25%。

中国始终致力于建设开放型世界经济，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境，为各国企业在华投资兴业提供了有力保障。在世界银行发布的《2020年营商环境报告》中，中国营商环境在全球190个经济体中排名第31位，并连续两年跻身全球营商环境改善最大的十大经济体之列。值得一提的是，中国在2012年尚排在第91位，短短8年跃升60位。中国营商环境的显著提升可见一斑。你刚才提到的这两项调查也反映出外国企业的切身感受，这印证了中国扩大对外开放、优化营商环境的努力和举措取得了积极成效，也获得了广泛认可。

展望未来，中国扩大高水平对外开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。中国对外开放的大门只会越开越大，越开越敞亮。

中新社记者：据报道，1月20日，全球发展倡议之友小组在纽约联合国总部正式成立。发言人能否进一步介绍有关情况？小组成立有何重要意义？

赵立坚：中国常驻联合国代表团于1月20日在纽约联合国总部举行全球发展倡议之友小组首次会议。100多个国家的代表踊跃参加，80多国常驻代表出席。联合国常务副秘书长阿明娜、副秘书长刘振民到会致辞，联合国秘书长非洲问题特别代表、联合国开发计划署副署长、联合国妇女署副执行主任等20多家联合国机构负责人与会发言。

“之友小组”启动盛况雄辩地证明，习近平主席提出的全球发展倡议获得了各方广泛支持。发展仍是当今时代重要主题。加快落实2030年议程是各国特别是广大发展中国家的共同心声。强化国际发展伙伴关系，实现各国共同、可持续发展是历史潮流，没有任何力量可以阻挡。同时，国际社会高规格踊跃参与“之友小组”活动也充分说明，全球发展倡议的核心理念具备广泛国际共识，合作重点方向契合各方优先事项。倡议推动2030年议程落实的巨大潜力得到各方认可。倡议具备行稳致远的基本条件。

全球发展倡议由中国提出，但属于全世界。倡议秉持开放包容的伙伴精神及共商共建共享的原则，向所有国家开放。全球发展倡议之友小组是倡议合作机制建设的重要一步，体现了中方践行真正多边主义的坚定决心。

未来，中方还将继续在“之友小组”框架下，围绕加快2030年议程落实举办各类活动，进一步凝聚国际共识，谋划务实合作路径。中方欢迎所有有志于加快落实2030年议程的各方积极参与。中方将与各方密切沟通，不断完善倡议合作机制，共同把“之友小组”建设成为交流经验、增进合作、共谋发展的有效平台，同时深化重点领域合作，推动倡议走深走实，为各国特别是发展中国家抗击疫情、复苏发展、如期实现所有17个可持续发展目标注入新的动力。

新华社记者：今天上午，中方发布了习近平主席将主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会的消息。你能否介绍更多情况？中方对此次会议有何期待？

赵立坚：1月25日，习近平主席将主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。这是今年中国对中亚的首场重大外交行动，也是首次以中国同中亚五国形式举行的元首级会晤，对全面总结中国同中亚关系发展成就和经验，在新的历史起点上统筹谋划双方下阶段各领域合作意义重大。

峰会期间，习近平主席和中亚五国元首将分别发表重要讲话，共同回顾中国同中亚五国关系发展走过的伟大历程，全面梳理双方合作取得的重大成就，深入总结成功经验，携手擘画未来双方合作的宏伟蓝图。峰会还将通过并发表《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》。

建交30年来，中国同中亚国家关系不断实现跨越式发展，达到历史最高水平。双方各领域合作取得历史性、标志性、突破性成就，成为构建新型国际关系的典范，也为推动构建人类命运共同体作出了贡献。站在新的历史起点上，中方愿同中亚国家一道，继往开来、锐意进取，持续深化政治互信和拓展全方位互利合作，推动彼此关系进一步提质升级，不断迈上新的台阶。

塔斯社记者：据媒体报道，中方曾表示“希望俄罗斯不要在北京冬奥会期间‘入侵’乌克兰”。俄罗斯外交部和中国驻俄使馆已就此辟谣，表示有关报道不属实。这并非西方媒体第一次报道有关俄中的假消息。中方对此有何评论？是否认为有关报道表明个别西方国家故意攻击俄中关系的顺利发展？

赵立坚：你说的是彭博社的有关报道吧？（记者点头）

这篇报道纯属子虚乌有，不仅是对中俄关系的污蔑和挑衅，也是对北京冬奥会的蓄意干扰和破坏。这种卑劣伎俩骗不了国际社会。

我想强调，今天的中俄关系成熟、稳定、坚韧，双方在各层级保持密切沟通。任何离间中俄关系、挑战中俄互信的企图都是徒劳的。同时，作为奥林匹克精神的支持者和践行者，我们一向反对将体育运动政治化，更不会被国际上某些势力带节奏。

当前，北京冬奥会筹备工作已进入最后冲刺阶段。我们有信心向世界呈现一届“简约、安全、精彩”的奥运盛会，也有信心确保包括普京总统在内的各国领导人的北京之行圆满、顺利、成功。

路透社记者：针对澳大利亚总理莫里森的微信公众号疑遭黑客入侵一事，个别澳议员认为，这是中国政府在对澳方进行干涉。中方对此有何回应？

赵立坚：我不了解你说的微信公众号有关情况。建议你直接询问澳大利亚总理莫里森及其公众号运营团队。所谓中国干涉纯属污蔑抹黑，无稽之谈。我们从不、也没有兴趣干涉他国。

彭博社记者：针对中方日前宣布熔断多个美国航空公司赴华航班，美方取消了中国航空公司44个赴华航班，以此作为对中方有关措施的回应。外交部对此有何评论？

赵立坚：美方为了一己之私寻求“例外”和“特殊待遇”，无理取消中方航空公司航班，干扰中方航空公司正常运营，罔顾中外旅客生命健康安全。这种行为霸道无理、极不负责。

自2020年6月起，中方依法依规对入境中国的国际客运航班严格实施“熔断”措施，目的是最大程度阻断疫情跨境传播、保障各国人民健康安全。中方采取的有关措施对中外航空公司一视同仁，完全公平公开透明，不违反有关双边航空运输协定。事实证明，这一措施为有效阻断疫情跨境传播、确保中外旅客健康安全发挥了重要作用，得到了绝大多数国家航空公司的尊重和配合。

当前，全球面临新一轮疫情高峰。各国都应当在做好本国疫情防控的同时加强国际沟通合作，有效阻止疫情跨境传播、争取早日共同战胜疫情。我们敦促美方从尊重科学和维护生命健康安全出发，切实加强本国疫情防控力度，停止将航班防疫问题政治化，停止干扰和限制中美人员正常往来。

法新社记者：两个问题。第一，据台湾媒体报道，23日当天，共有39架次解放军军机进入台湾当局所谓“防空识别区”。外交部对此有何评论？上周五，美国总统拜登同日本首相岸田文雄视频会晤期间，双方同意要对中国采取抵制措施，并对中方“恐吓”邻国的行为表示关切。中方有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，这不是外交问题。请向中方主管部门询问。

关于第二个问题，美日领导人会晤在涉华议题上都是老调重弹。他们再次对中国无端抹黑攻击，粗暴干涉中国内政，严重违背了国际法和国际关系基本准则。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已经向两国提出严正外交交涉。

台湾、新疆、香港事务纯属中国内政，不容任何国家或外部势力干涉，也不允许任何人基于谎言和偏见对中方进行肆意诋毁。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国固有领土。无论美日瞎嚷嚷什么、瞎折腾什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。在涉海问题上，美日应停止制造事端和挑拨离间。

我想强调的是，美日固守冷战思维，煽动意识形态对立和国家间对抗，打着所谓民主人权的幌子对别国内政搞政治操弄，打着所谓规则旗号对他国搞霸凌胁迫。这与世界和地区求和平、谋合作、促发展的潮流背道而驰，国际社会看得清清楚楚。中方再次敦促美日顺应时代潮流，摒弃零和博弈、以邻为壑的狭隘政策，回到对话与合作的建设性轨道上来。

《中国日报》记者：汤加火山爆发灾情广受关注。你上周也介绍了中方援助汤加的情况。截至目前，中方为汤加救灾提供了哪些帮助？你能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：中方一直高度关注汤加受灾情况，正在通过多种渠道驰援汤加。在此前中国政府向汤加提供首批救灾物资、中国红十字会向汤加提供10万美元紧急人道主义现汇援助的基础上，中国政府决定再向汤加提供3批紧急援助：

一是提供第二批价值2000万元人民币的应急救灾物资援助。中方将全力以赴，克服一切困难，尽早将这些物资援助送到汤加。

二是向汤加提供一笔紧急人道主义现汇援助。

三是通过邻近汤加的中国驻斐济使馆紧急筹措一批价值100万元人民币的援助物资，包括饮用水、应急食品、发电机、水泵、电锯等。这些物资今天已经装船运往汤加。

我们将根据灾情和汤方需要，继续为汤方救灾和灾后重建提供力所能及的帮助。

彭博社记者：英国方面称，俄罗斯政府正推动在乌克兰扶植亲俄的乌方领导人。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的，没有什么变化。

我们坚持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，倡导平衡、公正对待相关国家的安全关切和安全倡议，通过对话协商解决分歧，促进全球战略平衡与稳定。

(责编：于洋、常红)