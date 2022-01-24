新华社伦敦1月23日电 新闻分析：奥密克戎毒株能否“终结”新冠大流行

新华社记者郭爽

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所所长克里斯托弗·默里近日在英国《柳叶刀》杂志在线发表一篇评论预测，新冠疫情全球大流行将结束。但此前一天，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上警告说，新冠疫情大流行远未结束，新的变异毒株有可能会出现。

正在肆虐的奥密克戎毒株能否成为“终结”新冠大流行的变异毒株，仍存争议。多位流行病与公共卫生领域权威专家强调，只有全球聚力、携手跨越免疫鸿沟，人类才会尽快走出疫情阴霾。

奥密克戎会是最后的毒株吗？

目前，奥密克戎毒株已成为全球多个国家和地区的主要流行毒株。由于奥密克戎的高传染性和低致病性，一些科研人员推测这可能预示疫情“终结的开始”。但也有专家指出，新的变异毒株可能随时会在世界各地出现，疫情发展趋势仍存在不确定性，因此更需要全球协作，密切监测。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在日前举行的2022年世界经济论坛视频会议上指出，由于新的变异毒株随时可能出现，未来变数仍很大，因此奥密克戎能否成为“终结”大流行的毒株，仍是一个“开放性问题”。

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特日前接受新华社记者采访时警告说，只要病毒传播率很高且存在未受保护的群体，就会创造一个有可能出现病毒变异的环境。这正是奥密克戎毒株出现的情景。哈切特认为，病毒会不断进化，不可预知的病毒有可能在任何时间造成大流行。

英国伦敦大学卫生和热带医学院新发传染病教授安妮莉丝·怀尔德-史密斯指出，奥密克戎毒株一定不是最后一个变异毒株，随着病毒高速传播，很可能再次出现“需要关注”的新毒株。她说：“最好的情况是，病毒的致病性进一步减弱，但世界需要为最坏的情况做好准备。”

英国帝国理工学院新冠疫苗项目负责人卡特里娜·波洛克近日接受新华社记者采访时说，谈论下一个毒株还为时过早，但需要对新冠病毒变异开展全球监测和全球合作。

新冠大流行是否会成“地方病”？

新冠大流行是否会演变为“地方病”也是专家热议的话题。大流行指疾病蔓延到多个国家或大洲并感染大量人群，地方病则指具有地区性发病特点的一类疾病。

伦敦大学卫生和热带医学院传染病流行病学教授戴维·海曼认为，新冠正在成为“地方病”，并且会继续流行一段时间——就像其他冠状病毒一样，“有四种冠状病毒已发展为‘地方病’”。

哈切特认为，流感是“地方病”，流感病毒随着时间的推移而演变，每年都会引起流行病。从长远来看，新冠病毒会表现得更像流感病毒一样，它会继续传播，会不断进化。

福奇认为，“地方病”是对社会秩序没有破坏性但并未被消除的传染病。福奇将大流行分为5个阶段，即大流行、减速、控制、消除、根除，迄今人类只根除过天花。“世界不会将戴口罩作为正常的状态。所谓的新常态意味着更好的控制。”他指出，新冠病毒不会完全消除，但人们需要将其控制到“不会破坏我们正常的社会、经济和其他活动”。

怀尔德-史密斯认为，现在说新冠是“地方病”为时过早。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安则认为，“地方病”并不意味着变得更好，它只是意味着它将长期在一个地方出现。

何时能宣告新冠大流行“终结”？

《柳叶刀》的文章预测，新冠疫情将持续存在但全球大流行很可能在不久后结束，关键时间点是今年3月，届时全球一半人口将感染奥密克戎毒株，加上疫苗接种，人类将建立免疫屏障。

谭德塞则强调，大流行远未结束。随着奥密克戎毒株在全球范围内以惊人速度传播，新的变异毒株有可能会出现，这就是为什么跟踪和评估（病例）依然至关重要。

“我们现在的处境已与两年前不同，”怀尔德-史密斯认为，“新冠疫情暴发初期，全球约77亿人口对这种病毒毫无抵抗力，而现在，全球约超过50%的人口已经完全接种了疫苗。我们将有一个更好的夏天。”但她同时警告说，我们需要对大流行病的防范做出全球反应，需要加强沟通。

波洛克说，“我认为大流行今年不会结束，但通过科学研究和全球协调努力，我们可能会进入一个更好的阶段”。

哈切特对记者说，如果说2021年应对疫情的最大挑战是疫苗产量，那么2022年可能就是公平分配问题。波洛克认为，新型疫苗和诊疗工具是帮助控制大流行的重要工具，变异毒株出现证明加强疫苗研发，特别是加强可应对变异病毒的疫苗研发的必要性。此外，还应加大对新疗法的研究和开发等。

瑞安说：“我们需要做的是降低新冠发病率，让我们的人口最大限度地接种疫苗，这样就不会有人死亡。”他总结说，这才是大流行的终结。

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