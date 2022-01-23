新华社耶路撒冷1月23日电 专访：创新合作成为中以关系的亮点和助推器——访中国驻以色列大使蔡润

新华社记者吕迎旭 尚昊

1月24日，中国与以色列迎来建交30周年。中国驻以色列大使蔡润日前接受新华社记者书面采访时说，中以建交30年来，两国各领域合作硕果累累，创新合作成为中以关系的亮点和助推器。

蔡润说，1992年中以两国建立外交关系以来，政治互信不断增强。双方领导人保持密切互动，各层级友好往来日益频繁。中以近年来建立了政府间经济技术合作机制、创新合作联委会机制，为两国相关领域合作搭建了重要机制性平台。2017年，两国宣布建立创新全面伙伴关系，双边关系站在新的历史起点上。

他说，建交之初，中以两国贸易额仅有5000万美元，2021年已达228亿美元。尽管受到新冠疫情冲击，但两国贸易额不降反增，可谓“逆势上扬”，体现了两国经贸合作韧性和潜力。目前，中国成为以色列在亚洲第一、全球第三大贸易伙伴。

蔡润指出，两国在科技、农业、医疗卫生等多个领域双向投资活跃。一些中国企业参与以色列基础设施建设，许多以色列创新企业到中国落户发展，双方合作打造了海法新港、特拉维夫红线轻轨、中以常州创新园、上海创新园等标志性项目，创新合作成为两国关系亮点和助推器。

谈及中以在人文领域的交流合作，蔡润说，如今中以人文交流十分活跃。新冠疫情前，两国向对方公民发放十年多次入境签证，中国北京、上海、广州、成都、香港开通直达特拉维夫航班。2019年，赴以色列中国公民达17万人次，以色列公民赴华人数约10万人次。两国累计结成友好城市24对。中国多所高校开设希伯来语专业，以色列将中文列入大中小学课程。

蔡润指出，新冠疫情暴发以来，两国的交往可谓“患难见真情”。以色列领导人和社会各界对中国抗疫表达了慰问和支持，特拉维夫市政厅大楼亮起表达祝福的“中国红”，中方为以方在华采购和运输医疗防疫物资及药品提供帮助，两国各界守望相助，共克时艰。

他认为，30年来，中以关系经受住了国际风云变幻考验，始终沿着友好合作、彼此尊重、互利共赢的正确方向发展。首先，领导人战略引领至关重要。建交30年来，中以两国领导人始终从战略高度为双边关系把舵定向，做出顶层设计，指引中以关系前行。其次，求同存异原则是重要基础。双方始终本着相互尊重、求同存异的精神，尊重彼此发展道路，恪守相互尊重主权、互不干涉内政等国际关系基本准则，筑牢两国关系政治根基。第三，互利共赢精神是重要保障。中国发达的制造业和广阔的市场，同以色列的先进科技和创新能力相得益彰。双方互利合作不断深化，为两国人民带来实实在在的利益。第四，跨越千年友谊是重要纽带。中国与以色列虽相隔万里，但中华民族和犹太民族友好交往源远流长，两国人民之间的友谊始终是中以关系的源头活水。

展望未来，蔡润指出，中以两国合作潜力巨大，前景广阔。中方将同以方一道，落实好两国领导人重要共识，以庆祝建交30周年为契机，牢牢把握双边关系发展正确方向，不断增进战略互信和人民友谊，加强科技、农业、医疗卫生、体育等领域合作，推动中以创新全面伙伴关系行稳致远，更好造福两国人民。

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