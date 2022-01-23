新华社北京1月23日电 综合新华社驻外记者报道：新西兰政府23日宣布，该国已出现变异新冠病毒奥密克戎毒株社区传播。荷兰、阿尔及利亚近日报告单日新增确诊病例数创本国新冠疫情暴发以来新高。

新西兰政府23日通报多例奥密克戎毒株感染病例。这是该国政府首次承认出现奥密克戎毒株社区传播，此前报告的奥密克戎感染病例均与境外输入有关。新西兰政府宣布，全国自23日23时59分起启动“交通灯”防疫系统的最高级别，即“红区”防疫计划。

新西兰总理杰辛达·阿德恩23日说，即使出现奥密克戎毒株大规模社区传播，新西兰也不会再回到“封城”防疫模式，而是采用“交通灯”防疫系统。在防疫级别最高的“红区”，疫苗通行证检查、公共场所戴口罩、保持社交距离等相关要求更加严格，不过完成新冠疫苗全程接种的人正常生活基本不受影响。

荷兰国家公共卫生与环境研究所21日发布的数据显示，该国24小时内新增新冠确诊病例57549例，创疫情以来单日新增最高纪录。由于奥密克戎毒株迅速传播，荷兰最近7天日均新增确诊病例39679例，较上一个7天的日均新增确诊数高出27%。

阿尔及利亚卫生部22日公布的数据显示，该国24小时内新增新冠确诊病例2211例，创疫情以来新高。受奥密克戎毒株影响，阿尔及利亚疫情近日迅速恶化。阿总统特本19日主持特别会议，决定暂停中小学线下教学活动10天，并要求在必要时强化入境限制。

萨摩亚总理菲娅梅·内奥米·马塔阿法22日宣布，由于近日从澳大利亚飞往萨摩亚的一架包机上的乘客中有不少人确诊感染新冠，萨摩亚定于当地时间22日18时起，实行为期48小时的全国“封锁”。

马塔阿法说，在“封锁”期间，萨摩亚政府提供必要服务的部门仍将继续工作，但除一些授权的特殊车辆外，其他公共交通运输必须全部停止。与此同时，学校必须停课，餐馆及教堂等也要关闭。（参与记者：郭磊、卢怀谦、王湘江、吴天雨、张永兴）

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