新华社北京1月23日电 美国驻乌克兰大使馆22日说，美国援助乌克兰政府的一批约90吨军火运抵乌克兰。

英国政府近日向乌克兰提供一批轻型反坦克武器。德国国防部长22日表示，德方当前不会向乌克兰提供武器，但将以其他形式支持乌方，包括提供一个野战医院。

美国供军火

美驻乌使馆22日在社交媒体发文说，首批由美国总统约瑟夫·拜登不久前下令向乌方提供的援助21日晚间运抵乌克兰，包括大约90吨“可致命的”军事援助，其中有给乌克兰前线军人的弹药。

美国政府去年12月决定向乌克兰提供价值2亿美元的军火。美国务院官员当时称，这批军援为“防御性”。

此次运抵的是首批军援，由一架美方货运飞机运至乌克兰首都基辅。

1月19日，乌克兰总统泽连斯基（左）在基辅会见美国国务卿布林肯。（新华社发，乌克兰总统办公室供图）

美使馆称，这批援助和美国2014年以来向乌克兰所提供总价值27亿美元的军援，表明“美国决心帮助乌克兰在俄罗斯咄咄逼人的情况下加强防御”。

俄罗斯政府一向要求美国停止向乌克兰提供军火。

去年底以来，俄罗斯和乌克兰分别向两国接壤的边境地区增派重兵。美国等西方国家称，俄方可能“入侵”乌克兰。对此，俄罗斯政府说，俄方有权在自身境内调动部队，无意攻击他国，而美国和北大西洋公约组织以俄方威胁为幌子在俄西部周边国家部署武器系统。

俄美高级别外交官近期频频会晤。俄方在会谈中强调美国必须以协议形式保证北约不再进一步东扩，美国则要求俄方从俄乌边境撤军，双方未就解决分歧取得突破。

英国国防大臣本·华莱士17日说，英方决定向乌克兰提供一批“轻型防御性反装甲武器系统”，一小批英方人员将赴乌克兰提供相关培训。

俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃20日说，美国和英国向乌克兰提供武器印证了俄方担忧，即西方国家正以“俄罗斯即将入侵乌克兰”的谣言掩盖他们自身为“军事挑衅行动”所作准备。

德国送医院

就俄乌边境局势，德国国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特在22日刊发的德国《世界报》专访中说，德方支持乌方，将于2月向乌方“移交一个完整的野战医院”，连同提供必要培训；此外，德国军方医院多年来一直收治乌军重伤员。

她说：“我们必须尽一切努力缓和局势。当前（德方如果向乌方）提供武器将不会有助于此，这是德国政府内部共识。”

德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克先前表示，德方不会批评他国向乌克兰提供武器的行为。

就俄罗斯反对北约吸纳乌克兰为成员的立场，兰布雷希特说：“俄方没有对北约成员资格的否决权……在俄罗斯不触碰这条红线的情况下，西方愿意与俄方谈，并考虑俄方关切。”

回答有关“北溪-2”天然气管道的问题时，兰布雷希特称，如果“俄罗斯在欧洲腹地挑起战争”，经济合作将不复存在。

“北溪-2”是俄罗斯向欧洲出口天然气的又一条管道，从俄罗斯经波罗的海通到德国，由俄德等国企业合建。这一项目2018年开工，2021年9月建成，运营资质尚未通过德国政府审批。

美国政府一直反对并阻挠“北溪-2”项目。俄罗斯驻美大使阿纳托利·安东诺夫去年11月说，美国先前试图阻止“北溪-2”项目建设，未能得逞，“现在试图拖延管道的审批启用”。（吴宝澍）

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